Dieser Hund hat den richtigen Riecher: Nala (8) findet gefährlichen Schimmel in Wohnhäusern

Von: Anna Liebelt

Teilen

Sonja Stephani mit ihrer achtjährigen Spürnase Nala © Privat

Sonja Stephani und ihre Schäferhündin Nala sind Bayerns einziges Schimmelpilzspürhund-Team. Seit 2017 sucht das Duo schon nach verstecktem Schimmelpilzbefall in Gebäuden. Oftmals findet sich dieser hinter Möbeln.

Hergolding – Mit hochgestellten Ohren, grünem Halsband und schwarzem Geschirr ist sie im Einsatz: die tierische Spürnase für Schimmelpilzbefall aus Hergolding – Nala. Seit 2016 sucht die Altdeutsche Schäferhündin Nala (8) mit ihrem Frauchen Sonja Stephani (39) in ganz Bayern und Teilen Österreichs nach verdecktem Schimmel in Gebäuden oder auf Baustellen. Im Oktober diesen Jahres hat das Duo nun zum dritten Mal die dazu notwendige Prüfung des Bundesverbands für Schimmelpilzsanierung absolviert. Damit bleiben die beiden Landkreisbewohner auch weiterhin Bayerns einziges Schimmelpilzspürhund-Team.

Nala kann bis zu 20 verschiedene Schimmelpilzarten erkennen

Rund eineinhalb Jahre habe die Ausbildung der Hündin zum zertifizierten Schimmelsuchhund gedauert. „Nala war da besonders schnell“, sagt die Sachverständige für Schimmelpilzschäden stolz. Normalerweise müssen Hunde zwei bis drei Jahre üben, ehe sie die knapp 20 herkömmlichen Schimmelpilzarten auf verschiedenen Oberflächen erkennen können. Die Idee, überhaupt mit vierbeiniger Unterstützung zu arbeiten, sei der 39-Jährigen durch einen Bericht gekommen. „In Schweden helfen Hunde schon lange, Schimmelpilzstellen zu lokalisieren“, erklärt die Hergoldingerin. In Deutschland gebe es dagegen erst fünf Schimmelsuchhunde-Teams. Der Grund dafür sei der damit verbunde Aufwand. „Der Hund muss immer auf einem hohen Trainingslevel bleiben“, erklärt Stephani. „Das ist schon ein sehr extremer Aufwand“. Der hat sich für die 39-Jährige aber gelohnt. Dank der vielen Übungsstunden erschnüffelte die Hündin schon in zig Gebäuden erfolgreich verdeckten Schimmelbefall. Gerade für Menschen mit gesundheitlichen Problemen, wie Allergiker oder Asthmatiker, kann das Angebot des „Schimmelsuchhund Bayern“ von enormer Bedeutung sein. Zum Kundenstamm der Sachverständigen zählen aber nicht nur kranke Personen: „Viele Menschen melden sich auch nach einem Wasserschaden oder vor einem Hauskauf bei mir“, sagt Stephani.

Die Schäferhündin auf der Suche nach Schimmelpilzen an einer Wohnungstür © Privat

Für eine erfolgreiche Begehung folgt das Duo einem bewährtem Schema

Damit eine Schimmelpilzbegehung reibungslos ablaufen kann, folgt das Duo einem bewährten Schema. Zuerst verschafft sich Stephani einen Überblick über die abzusuchenden Räume. Dabei schaut die 39-Jährige besonders genau, ob der Kunde die Räumlichkeiten gemäß des „Einsatzleitfadens“ vorbereitet hat: Es sollte gut gelüftet, gesaugt und gewischt worden sein. Zudem sollten alle Mülleimer geleert und vorhandene Haustiere aus Hör- und Sichtweite geschafft werden. Nur so kann eine Ablenkung der Hündin vermieden werden. Im nächsten Schritt führt die Sachverständige einige innenraumklimatische Messungen durch. „Ich habe immer meinen Messkoffer dabei, um zum Beispiel die Baufeuchte zu bestimmen“, sagt sie. Diese Daten würden erste Rückschlüsse auf einen möglichen Schimmelbefall geben. Danach kommt die Fellnase zum Einsatz. Die Hündin schnüffelt Wände, Boden, Türen und Möbel ab. „Wenn sie etwas gefunden hat, friert sie ein“, erklärt die Hundeführerin. Die Stelle, an der sich die Schäferhündin bemerkbar gemacht hat, markiert Stephani mit einem Klebezettel. Dann belohnt sie Nala für ihren Fund. So arbeitet sich das Duo von Raum zu Raum.

Die Hündin kann die genaue Stelle des Schimmels lokalisieren

„Das Faszinierende ist, die Hundenase hat immer recht“, sagt Stephani bewundernd. Herkömmliche Schimmeltest würden zwar anzeigen, um welchen Schimmel es sich handle, könnten aber nicht deren genaue Stelle im Raum bestimmen. Dafür ist die Hundenase zuständig. „Der Hund ist eben nur ein Glied in der Kette“, bemerkt die 39-Jährige. „Durch Nala kann ich einfach schneller und effizienter den Schimmel lokalisieren“.

So kann ein Schimmelbefall aussehen. Oft versteckt sich der gefährliche Pilz hinter Möbeln © Privat

Schädlich sei das Schnüffeln für den Vierbeiner nicht. „Zum Üben haben wir die Schimmelsporen in einer speziellen Verpackung“, erklärt die Hergoldingerin. Bei den Hausbegehnungen sei der Schimmel zumeist verdeckt, wodurch keine Sporen auf die Nase der Hündin gelangen könnten. „Ich schaue auch darauf, dass sie sich nur kurz in den Räumen aufhält“.

Das Arbeiten mit ihrem Hund ist für Sonja Stephani ein Traum

Mit der Ausbildung ihres Hundes ist für die 39-Jährige ein Traum in Erfüllung gegangen. „Ich kann jetzt mit meinem Hund und mit Immobilien arbeiten“, freut sie die Sachverständige. Diese Kombination mache ihr Spaß. „So kann ich den Menschen am besten helfen“.

Kosten und Kontakt Eine Begehung mit dem Hergoldinger Schimmelsuchhund kostet rund vier Euro pro abzusuchenden Quadratmeter. Interessenten können entweder über die Webseite www.schimmelsuchhund-bayern.de oder telefonisch 089 901 129 333 mit Sonja Stephani Kontakt aufnehmen.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.