Vaterstetten: Wechsel im Mentoringprojekt

Von: Robert Langer

Heinz Gerrits war schon in vielen Ehrenämtern tätig. © sro

Heinz Gerrits (80) hört als Leiter des Mentoring-Projekts auf – Nadja Andrei (40) übernimmt Nachfolge

Vaterstetten – Stabwechsel beim Mentoring-Projekt für Jugendliche in Vaterstetten. „Es war mein aufwendigstes und schwierigstes Ehrenamt“, sagt Heinz Gerrits (80). „Ich habe es aber nie bereut.“ Jetzt hört er als Leiter auf. „Ich habe die Ordner übergeben.“ Eine Nachfolgerin ist gefunden.

Start vor 15 Jahren

Vor 15 Jahren hatte der Diplomingenieur im Unruhestand das Mentoringprojekt in Vaterstetten gegründet. Ziel war und ist es, Jugendliche, die vor allem aus der Mittelschule kommen und Schwierigkeiten haben, zu unterstützen, damit sie den Einstieg ins Berufsleben schaffen. Es geht um persönliche Betreuung. Gemeinsam arbeiten der Mentor und der Jugendliche dessen Stärken und Schwächen heraus. Die Mentoren, die aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen, unterstützen auch bei der Suche nach Praktikumsplätzen, bei der Berufswahl oder bei der Bewerbung. Rund 170 Mädchen und Buben haben Gerrits und sein Team, derzeit sind es acht Mentoren, betreut. Nun übergibt Gerrits die Leitung an Nadja Andrei (40), die auch schon einige Jahre im Team dabei ist. Sie bringt Erfahrung mit. Andrei, verheiratetet, zwei Kinder, kann ihren beruflichen Hintergrund einsetzen. Gelernt hat sie Hotelkauffrau. Danach studierte sie Personalmanagement, ist ausgebildete Mediatorin und Streitschlichterin sowie als Coach zertifiziert. Derzeit ist sie Personalentwicklerin in einem größeren Unternehmen und freiberuflich als Mediatorin tätig. „Ich habe den großen Wunsch das Projekt so weiter zu führen, wie es Heinz Gerrits gemacht hat“, sagt sie. „Er bleibt auch als mein Berater und Mentor.“

Geregelte Nachfolge

Gerrits erinnert sich an die Anfänge, damals noch im Mehrgenerationenhaus in der Zugspitzstraße. Und er erinnert sich an seine Betreuten, beispielsweise an einen Buben mit erheblichen Problemen, der auch noch ziemliche Sprachschwierigkeiten hatten. Er stotterte. Mit Gerrits Hilfe konnte er eine Lehre als Logistikfachmann in einem Unternehmen im Landkreis beginnen. „Aus ihm ist ein Meister geworden“, freut sich Gerrits. „Er stottert nur noch in geringem Maße. Das heißt, er konnte sich durch Erfolgserlebnisse befreien und zu einem erfolgreichen jungen Mann entwickeln.“

Räume im OHA

Inzwischen ist das Projekt beispielsweise mit Besprechungsräumen seit vielen Jahren im OHA, dem ehemaligen Jugendzentrum, untergebracht.

Wichtig ist laut Gerrits die Betreuung der Gruppe durch das Jugendamt, Stichwort Supervision. Gerrits freut sich, dass entgegen dem Trend, im Ehrenamt möglichst kurz Aufgaben zu übernehmen, die Mentoren weiter im Projekt bleiben.

Nadja Andrei übernimmt die Leitung des Projekts. © sro