Im Gewerbepark Parsdorf: Fahrzeugbrand erfolgreich mit Bier gelöscht

Von: Armin Rösl

Aufregung gab‘s am Freitagnachmittag im Gewerbepark Parsdorf. © IMAGO / U. J. Alexander

Plötzlich begann es im Motorraum des Autos zu brennen, mitten im Gewerbepark von Parsdorf. Dank Bier konnten die Flammen gelöscht und Schlimmeres verhindert werden.

Parsdorf - Plötzlich sprangen Funken aus dem Motorraum und es begann zu brennen: Diese Situation erlebte ein 70-jähriger Autofahrer aus Ismaning am Freitag, gegen 16.15 Uhr, im Gewerbepark von Parsdorf (Gemeinde Vaterstetten). Mitten auf der Straße Am Lerchenfeld, auf Höhe von zwei Fastfood-Restaurants und einem italienischem Restaurant. Wie die Polizei berichtet, versuchte der Mann zunächst selbst den entstehenden Brand zu löschen - mit Hilfe einer kleineren Menge Wasser, die er dabei hatte. Erfolglos. Auch Versuche, mit der Jacke die immer stärker werdenden Flammen zu ersticken, brachten nichts.

Parsdorf: Verkehrsteilnehmer mit Bier eilt zu Hilfe

Zum Glück hielt ein anderer Verkehrsteilnehmer an, der laut Polizei Bier geladen hatte. Die Männer schütteten schnell Bier auf die Flammen, außerdem hatte jemand noch einen Feuerlöscher vom nahegelegenen italienischen Restaurant gebracht. Dank dieser Hilfsmittel konnte der Brand gelöscht und Schlimmeres verhindert werden. „Die herbeigerufene Feuerwehr erledigt den Rest“, heißt es im Pressebericht der Polizeiinspektion Poing.

Alle Beteiligten blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon, teilt die Polizei mit. Am Fahrzeug des Ismaningers entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Vermutlich war ein technischer Defekt Ursache für den Brand, so die Polizei. Aufgrund der Lösch- und Aufräumarbeiten musste die Straße Am Lerchenfeld für etwa 35 Minuten gesperrt werden.

