Baldham – Auch dem Freund hätte Erika gefallen, doch Manfred war schneller. Beim ersten Tanz schauten sie sich tief in die Augen und am nächsten Tag erklärte er seinem Vater: „Das ist die Frau, die ich heiraten werde.“ Auch heute, über 60 Jahre später, bekräftigt er: „Sie ist die Liebe meines Lebens, für sie mache ich alles.“

+ Das Paar bei seiner Hochzeit am 13. Februar 1959. Es war ein Freitag der 13. und der brachten den beiden das Glück ihres Lebens. © (Repro) Susanne Edelmann

Nachdem die beiden sich verliebt hatten, wechselte Manfred sogar seinen Beruf. Denn eigentlich fuhr er als Ingenieursassistent zur See, doch eine so lange Trennung von seiner großen Liebe kam nun nicht mehr in Frage. Zumal auch der Schwiegervater in spe einverstanden war: „Der war Rennleiter bei Mercedes und da kam mir zugute, dass ich immer ein großer Autonarr war“, schmunzelt Manfred. Am Freitag, den 13. Februar 1959 wurde in Hamburg geheiratet.