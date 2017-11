Graffiti: Zwei Buben (9) üben mit Haarspray

Richtige Graffiti-Sprayer sind die beiden ja noch nicht, und das ist aus Sicht ihrer Eltern bestimmt auch gar nicht erstrebenswert. Aber geübt haben zwei Buben schon mal. Dabei wurden sie prompt erwischt.

Vaterstetten - Zwei strafunmündige Kinder gingen der Polizei im Rahmen einer Fahndung in Vaterstetten ins Netz. Gegen 16 Uhr hatte am Montag ein 28-jähriger Dorfener mitgeteilt, dass zwei Kinder gerade im Begriff seien, ein Trafohäuschen in der Brunnenstraße zu besprühen.

Der Zeuge konnte eine gute Beschreibung abgeben, so dass die beiden „Übeltäter“ durch eine Polizeistreife gestellt werden konnten.

Die beiden 9-jährigen Buben hatten das Trafohäuschen aber nicht mit Lack, sondern mit farbigem Haarspray besprüht. „Ein Schaden ist wohl nicht entstanden, weil das Haarspray keine Substanzverletzung verursacht hat und weggewaschen werden kann“, informiert die Polizei. Die beiden Buben wurden ihren Eltern übergeben, nachdem sie von den Beamten belehrt worden waren.