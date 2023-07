Ire auf Abwegen: 23-Jähriger fährt sturzbetrunken durch Vaterstetten und kracht gegen Fahrzeug

Von: Armin Rösl

Der Atemalkoholtest ergab bei dem Iren einen Wert von über zwei Promille. (Symbolbild) © dpa

Mehr als zwei Promille Alkohol hatte ein junger Mann aus Irland intus, als er mit einem Sprinter durch Vaterstetten fuhr. Dabei krachte er gegen ein anderes Fahrzeug.

Vaterstetten – Ein junger Mann aus Irland, der sich gerade auf Urlaubsreise in Deutschland befindet, hat es am Samstagabend ziemlich übertrieben. Wie die Polizeiinspektion Poing meldet, war der 23-Jährige stark betrunken mit einem Sprinter durch Vaterstetten gefahren, stieß gegen ein parkendes Fahrzeug, flüchtete – konnte aber von einer Polizeistreife gestellt werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Ire nicht nur über zwei Promille Alkohol intus hatte (so lautete das Ergebnis des Atemalkoholtests), sondern gar keinen Führerschein besitzt.



Vaterstetten: Zeugen informieren Polizei

Gegen 22 Uhr hatte am Samstagabend ein Zeuge die Polizei darüber informiert, dass ein junger Mann offensichtlich betrunken mit einer Bierflasche in der Hand in einen weißen Sprinter stieg und losfuhr. Eine Streife fahndete nach dem Fahrzeug, nur wenige Minuten später teilten weitere Zeugen mit, dass es im Bereich der Baldhamer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen sei, bei dem ein weißer Sprinter beteiligt war. Der war gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren und anschließend geflüchtet. Der Verursacher hinterließ einen Schaden von etwa 2000 Euro.

Wie die Poinger Polizei am Sonntag mitteilte, erwartet den Iren ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

