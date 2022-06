Jubel übers „richtige“ Volksfest – und Ärger über Platznot in Vaterstetten

Von: Susanne Edelmann

Beim Anstich: Bürgermeister Spitzauer brauchte drei Schläge. © Susanne Edelmann

Endlich wieder Volksfest - darüber freut sich die Gemeinde Vaterstetten. Unmut der Festzug-Teilnehmer gab es am ersten Tag über ein Platzproblem.

Vaterstetten - Ozapft is! Mit drei Schlägen eröffnete Vaterstettens Bürgermeister Leonhard Spitzauer am Mittwochabend das erste „richtige“ Volksfest seit Beginn seiner Amtszeit. Kurz zuvor hatte es nach zwei Jahren Pause endlich wieder den traditionellen Einzug der Vereine gegeben, der mit dem Standkonzert der Ammerthaler Blasmusik am Rathaus begonnen hatte. In einer kilometerlangen Prozession zogen Festwirt, Bedienungen, Gemeinderäte, Musikkapellen und die örtlichen Vereine quer durch Vaterstetten.

Auch die Bürgermeister von Zorneding und Haar, Piet Mayr und Andreas Bukowski, sowie Vaterstettens Altbürgermeister Georg Reitsberger waren mit von der Partie. Spitzauer ließ es sich nicht nehmen, selbst das Pferdegespann der Brauerei zu kutschieren.

Bunter Festzug, hier zwei „Zugpferde“ der Augustiner Brauerei. © Susanne Edelmann

Der Weg war gesäumt von vielen Zuschauern, die Fähnchen schwenkten, winkten und sich zum Teil sogar extra Klappstühle mitgebracht hatten. Im Festzelt gab es allerdings etwas Unmut bei einigen Vereinen wie beispielsweise bei der Volkshochschule: Schon vor dem traditionellen Anstich war das Zelt nämlich schon gut gefüllt und viele der für die Vereine reservierten Tische waren anderweitig besetzt worden, so dass die Teilnehmer des Festzugs teils keinen Platz mehr fanden und enttäuscht das Volksfest verließen – hier herrscht Verbesserungsbedarf. Wer einen Platz ergattert hatte, freute sich hingegen über die gute Stimmung und die zünftige Musik.

