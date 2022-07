Katzenschänder in Vaterstetten: Polizei wertet DNA-Spuren auf Tatwaffe aus

Von: Armin Rösl

Ein Unbekannter hat im Kreis Ebersberg auf brutale Weise eine Katze umgebracht. Anwohner fanden die blutige Axt in der Nähe. © Thomas Rinke/Imago/Symbolbild

Die Suche nach dem Täter, der in Vaterstetten eine Katze bei lebendigem Leib zerstückelt hat, läuft auf Hochtouren. Große Hoffnung setzen die Ermittler auf DNA auf der Tatwaffe.

Vaterstetten - Die Chancen, den Täter, der an einem Spielplatz in Vaterstetten eine Katze grausam getötet und zerstückelt hat, schätzt die Polizei auf 50:50. Die in der Nähe gefundene Axt „muss die Tatwaffe sein“, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Poing am Dienstag auf Anfrage unserer Zeitung. Auf der Axt seien Haare und Blut gefunden worden, jetzt gelte es, weitere DNA-Spuren zu sichern und auszuwerten. Das allerdings könne zwei bis drei Monate dauern, so die Polizei. Sollte der Täter seine DNA auf der Tatwaffe hinterlassen haben, stünden die Chancen gut, ihn zu fassen.

Vaterstetten: Zahlreiche Hinweise eingegangen

Wie berichtet, fanden Passanten am Nachmittag des 25. Juni auf dem Abenteuerspielplatz den Kadaver der Katze. Der Täter hatte das Tier mutmaßlich bei lebendigem Leib mit der Axt getötet und zerstückelt. Der Kopf lag auf der Schaukel, weitere Teile waren auf dem Spielplatz verteilt. Nach Ermittlungen der Polizei hat der Tierquäler der Katze zuerst den Kopf eingeschlagen und diesen anschließend mit der Axt abgetrennt.

Um den Spielplatz zu überwachen, hat die Polizei vor etwa einer Woche eine Wildkamera installiert. Allerdings hätten sich Eltern über die Kamera beschwert, weshalb sie am gestrigen Dienstag wieder abgebaut worden sei, berichtet der Polizeisprecher.

Polizei wertet DNA-Spuren auf Tatwaffe aus

Durch die Tierschutzorganisation PETA, die Tierschutzvereine München und Ebersberg sowie private Spender sind insgesamt 5800 Euro zusammengekommen, die als Belohnung ausgesetzt sind für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Täters beitragen. Laut Polizei Poing seien alle bislang eingegangenen Hinweise abgearbeitet worden – eine konkrete Spur zum Tierquäler gebe es allerdings noch nicht.

