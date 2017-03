Landwirte wollen ihre Ansprüche durchsetzen

Erstaunen bei den Landwirten während einer Infoveranstaltung des Bauernverbandes zur geplanten Umfahrung Parsdorf/Weißenfeld. Offenbar sollen landwirtschaftlich genutzte Flächen als Ausgleichsflächen für das Straßenbauprojekt genutzt werden.

Purfing – „Ich weiss nicht, ob die Bauern, die betroffen sind, gefragt wurden“, so Rudi Gasteiger vom Landwirtschaftsamt Ebersberg bei der Veranstaltung. Offenbar nicht in allen Fällen, wie sich in der Versammlung herausstellte. In den jetzt für das Planfeststellungsverfahren veröffentlichten Unterlagen sind die Flächen allerdings eingetragen. Die Pläne der Umfahrung können unter anderem auf der Homepage der Gemeinde Vaterstetten eingesehen werden..

In der Versammlung ging es nicht mehr um das grundsätzliche Für und Wider der Trasse, sondern darum, wie Grundstückseigentümer und Pächter landwirtschaftlicher Flächen im laufenden Verfahren ihre Ansprüche durchsetzen und negative Folgen vermeiden können. „Sie müssen sich selbst informieren“, so Franz Sedlmeier vom Bauernverband. „Es kommt niemand zu ihnen und fragt, ob Sie einverstanden sind.“ Die Zeit drängt. Nur noch bis 11. April könnten Betroffene Einwendungen gegen das Projekt vorbringen. Dann folge ein Erörterungstermin und schließlich ein Planfeststellungsbeschluss. Danach dürfe die Gemeinde das Straßenprojekt durchführen, „auch wenn ihr das Grundstück nicht gehört“. Um den Bau durchzusetzen, könne dann enteignet werden.

Stellungnahmen im Verfahren können sowohl der Bauernverband als auch das Amt für Landwirtschaft und die Grundstückseigentümer abgeben. „Wir müssen schauen, dass wir halbwegs gleiche Ziele verfolgen, sonst werden wir auseinander dividiert“, so Gasteiger. „Wir müssen das zusammen anpacken“, erklärte Sedlmeier. Er riss eine ganze Reihe von Punkten an, die zu beachten seien. Es geht unter anderem um Entschädigungen, wenn Grundstücke für die Trasse benötigt oder beispielsweise Flächen durch die Trasse zerschnitten würden.

Beachtet werden müsse zudem, ob bestehende Wege nach dem Neubau der Straße nicht mehr benutzt werden können. Wird durch den Wall der Straße Wasser daran gehindert abzufließen und vernässt dadurch Äcker? Werden Betriebe durch den Verlust von Flächen gar in ihrer Existenz gefährdet? Wie kann verhindert werden, dass während der Bauphase angrenzende Fläche beispielsweise durch schwere Maschinen zu sehr verdichtet werden? Sedlmeier erklärte zudem, wie mögliche Entschädigungszahlungen berechnet werden können.

Rechtsanwalt Hartwig Schneider (Landvokat) bot in der Versammlung seine Dienste an. Er sprach von komplizierten Regelungen. „Wenn es so einfach wäre, bräuchte kein Mensch auf der Welt einen Rechtsanwalt.“ Mitte März wird es in der Geschäftsstelle des Bauernverbandes in Ebersberg einen Beratungstermin geben.