„Man kann nicht immer nur herumsitzen“

„Auch ältere Menschen sollten aktiv sein. Man kann doch nicht immer nur herumsitzen“, meint Liselotte Schreiner und lacht.

Kirchseeon – In Kirchseeon feierte sie jetzt ihren 95. Geburtstag. Die Seniorin lebt noch in ihrem Haus und versorgt sich weitgehend selbst. „Auto fahre ich aber nicht mehr“, räumt sie ein. „Da bin ich auch froh darum. Heute geht es so rücksichtslos zu im Verkehr.“ Und gerade durch Kirchseeon und Eglharting seien immer viele Autos unterwegs. „Eines nach dem anderen. Da wäre eine Umfahrung doch sinnvoll gewesen.“ Zum Einkaufen, zum Arzttermin oder zu kleineren Ausflügen lässt sie sich von einer Bekannten fahren. „Ich zahle den Sprit. Das muss alles seine Richtigkeit haben“, erklärt die Jubilarin. Früher sei sie viel Auto gefahren, unter anderem von Kirchseeon aus zu ihrer Arbeitstelle als Lehrerin an einer Schule in Rosenheim. „Ich habe nie einen Unfall gehabt.“

Liselotte Schreiner stammt aus Märisch-Schönberg im damaligen Sudetenland. „Das ist eine wunderschöne Stadt“, erzählt sie noch heute. Eigentlich wäre sie gerne Innenarchitektin geworden. Das Gespür dafür sieht man der Einrichtung ihres Hauses auch heute noch an. Aber im Dritten Reich war das keine „kriegswichtige Ausbildung“. So wurde sie Lehrerin.

Nach dem Krieg teilte sie das Schicksal vieler Deutscher, wurde mit ihrer Familie aus ihrer Heimat vertrieben und landete in München. Als Lehrerin hatte sie aber schnell wieder Arbeit. In der Landeshauptstadt lernte sie ihren späteren Ehemann kennen. Ende der 1950 Jahre kaufte das Paar gemeinsam mit Liselottes Eltern ein Grundstück in der Gemeinde Kirchseeon. „Das war eigentlich für die Waldarbeiter gedacht. Doch viele konnten es sich nicht leisten“, erinnert sich die Jubilarin heute.

Grundstock für die Finanzierung des Grundstücks und des Neubaus des Wohnhauses waren 5000 Reichsmark, die sie mit Hilfe „eines Schutzengels“ bei der Flucht aus dem Sudetenland schmuggelten. Ein slowakischer Nachbar hatte den gesamten Besitz der Familie aufgekauft, den sie ohnehin zurücklassen mussten. Und dieser Nachbar sorgte auch für ein gutes Versteck des Erlöses. Er steckte das Geld in einen Bilderrahmen zwischen ein Foto, das zur Examensfeier von Liselotte Schreiner aufgenommen worden war, und einer Pappe auf der Rückseite. „Dieses Bild habe ich heute noch.“ Und auch die Spuren auf der Rückseite sind noch zu sehen, wo bei der Ankunft im Westen die Pappe aufgeschnitten worden war.

In ihrer neuen Heimat hatte Liselotte Schreiner guten Kontakt zu den Nachbarn. Gemeinsam wurden Ausflüge in die Berge unternommen. Tanzen war ein weiteres Hobby der Jubilarin ebenso wie ihr Garten. „Garteln geht heute nicht mehr so gut, da wächst jetzt vieles wild. Aber ansonsten bin ich zufrieden.“