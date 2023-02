Marihuana: Vaterstettener Firmenchef muss ins Gefängnis

Von Helena Grillenberger schließen

Ein 25-jähriger Unternehmer aus Vaterstetten muss ins Gefängnis. Er ist mit Marihuana erwischt worden. Nicht das erste Mal.

Vaterstetten – Acht Mal vorbestraft, zwei Mal davon einschlägig. Zwei offene Bewährungsstrafen, eine davon einschlägig. Diese Bilanz konnte ein Vaterstettener vor dem Ebersberger Amtsgericht vorweisen. Weil er am Vaterstettener Bahnhofsplatz mit 21,2 Gramm Haschisch erwischt worden war, fand sich der 25-Jährige erneut auf der Anklagebank wieder.

Er sei damals durch eine schwere Zeit gegangen, erklärte der junge Mann Richterin Frances Karn. Wohnung, langjährige Freundin und Hund waren plötzlich weg. „Ich bin in ein Loch gefallen und habe wieder angefangen, zu konsumieren.“

Angeklagter hat sich großen Drogen-Vorrat angelegt

Anstatt sich in regelmäßigen Abständen kleine Mengen zu kaufen, habe er direkt einen größeren Vorrat angelegt. Der sei aber ausschließlich zum Eigenkonsum gedacht gewesen. Das glaubten ihm Staatsanwältin und Richterin auch.

Das Problem lag anders gelagert: „Sie arbeiten nicht mit der Bewährungshilfe zusammen. Sie zeigen sich völlig unbeeindruckt, auch von dem heutigen Verfahren“, bemerkte die Richterin.

Selbständigkeit bringt Unsicherheit mit sich

Die Staatsanwältin sagte Ähnliches: „Es gibt genug andere, die eine Bewährung wollen, die kommen hier mit Nachweisen über Haarproben und Abstinenzen.“ Das war beim Angeklagten nicht der Fall. „Wir können Ihnen glauben, dass Sie nicht mehr konsumieren. Müssen wir aber nicht“, hielt sie fest. Da der Angeklagte selbstständig ist, konnte sie ihm nicht einmal seine Arbeit positiv in die Sozialprognose mit einfließen lassen, da Selbstständigkeit zu viele Unsicherheiten und Unwägbarkeiten mit sich brächte.

Vier Monate Gefängnis lautete daher auch das Urteil von Richterin Karn, womit sie sich dem Angeklagten gegenüber noch gnädig zeigte. Einiges spreche zu seinen Gunsten: Er war geständig, einsichtig, kooperativ und bei Marihuana handelt es sich um eine weiche Droge, die er zum Eigenkonsum besessen habe. Seine Vorstrafen, Bewährungen und seine mangelende Kooperation mit den Bewährungshelfern sprachen letztendlich jedoch gegen ihn, weshalb Karn es nicht bei der von der Verteidigung geforderten Geldstrafe belassen konnte.

Prozessbeobachter schaltet sich ungefragt ein

Ganz zum Unverständnis eines Bekannten des Angeklagten, der den Prozess als Zuschauer verfolgte. Nach der Urteilsbegründung schaltete er sich ein und versuchte zu erfragen, wie eine Gefängnisstrafe wegen Marihuana zu rechtfertigen sei. Eine für ihn zufriedenstellende Antwort bekam er nicht, dafür wurde er aber mehrfach von Richterin und Staatsanwältin aufgefordert, den Saal zu verlassen.

15 Mitarbeiter müsse er nun entlassen, erklärte der Angeklagte vor dem Gerichtsgebäude. Verständnisloses Kopfschütteln auch hier bei allen Beteiligten. Gegen das Urteil will der 25-Jährige in Berufung gehen, wie er noch an Ort und Stelle ankündigte.

