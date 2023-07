Mehrere Autos in Vaterstetten, Baldham und Zorneding aufgebrochen

Von: Armin Rösl

Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). © Ulrich Stamm / IMAGO

Mehrere Autos in Vaterstetten, Baldham und Zorneding sind von bislang unbekannten Tätern aufgebrochen worden. Aus den Fahrzeugen wurden diverse Gegenstände gestohlen.

Vaterstetten - In Vaterstetten, Baldham und Zorneding haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag, die Türscheiben mehrerer geparkter Autos eingeschlagen und aus einigen davon diverse Gegenstände aus dem Innenraum gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, geschahen die Taten in der Nähe der jeweiligen S-Bahnhöfe. Sachdienliche Hinweise an die Poinger Polizei, Telefon (08121) 9917-0.

