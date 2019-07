Mitten am Tag: Einbrecher stiehlt Goldmünzen aus Vaterstettener Einfamilienhaus

Ein Einbrecher hat aus einem Haus in Vaterstetten Goldmünzen gestohlen. Die Tat ereignete sich am Donnerstag, 4. Juli, am helllichten Tag.

Vaterstetten - In der Zeit zwischen 12 Uhr und 14.30 Uhr drang der bislang unbekannte Täter in das Einfamilienhaus in der Anton-Bruckner-Straße in Vaterstetten ein. Laut Polizei Poing erbeutete er einzelne Goldtaler im Wert von etwa 3000 Euro. „Ein weiterer Beuteschaden kann zum jetzigen Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden“, sagte ein Polizeisprecher.

Sachschaden liegt bei 1000 Euro

Beim gewaltvollen Eindringen in das Einfamilienhaus entstand ein Sachschaden, welcher nach ersten Erkenntnissen mit 1000€ beziffert wird.

Zeugen der Tat, welche sachdienliche Hinweise auf das Tatgeschehen sowie den Täter geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Poing in Verbindung (08121/9917-0) zu setzen. „Sofern Sie verdächtige Personen zum oben genannten Tatzeitraum in der Anton-Bruckner-Straße wahrnehmen konnten, bitten wir Sie ebenfalls, sich mit der Polizeiinspektion Poing in Verbindung zu setzen“, so die Polizei.

