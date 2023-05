Nach 37 Jahren: Brigitte Gradl schließt ihr Haute-Couture-Atelier in Baldham

Von: Susanne Edelmann

Brigitte Gradl in ihrem Baldhamer Atelier mit einem ihrer Lieblingsmodelle aus der aktuellen Kollektion. © Susanne Edelmann

Es ist an der Zeit für andere Dinge. Brigitte Gradl hatte Kundinnen aus ganz Deutschland, aber nun schließt sie ihr Baldhamer Mode-Atelier „Britta Haute Couture“ endgültig.

Baldham – „Mode hat mich schon als kleines Mädchen interessiert“, sagt Brigitte Gradl, Inhaberin von „Britta Haute Couture“ in Baldham. Nach 37 Jahren Selbstständigkeit hat sie nun ihre letzte Modenschau veranstaltet.

Gradls Traum war es, Modezeichnerin zu werden, ihr Metier hat sie von der Pike auf gelernt. Nach der Schneiderlehre wurde sie Direktrice beim bekannten Modeschöpfer Heinz Schulze-Varell, der in seiner Glanzzeit Kleider für Filmstars wie Zarah Leander oder Lilian Harvey entworfen hat. „Eine Direktrice setzt das um, was der Designer sich ausgedacht hat“, erklärt Gradl.

Brigitte Gradl setzte die Ideen des berühmten Heinz Schulze-Varell um

Als Schulze-Varell 1985 starb, stand Gradl jedoch erstmal auf der Straße. Viele ehemalige Kunden fragten sie, ob sie sich nicht selbstständig machen wolle und nach eingehender Beratung durch Arbeitsamt und Handwerkskammer gründete sie schließlich „Britta Haute Couture“, zunächst in ihrer eigenen Wohnung. Später bekam sie einen Salon im Münchner Regina-Haus, in dem damals auch die Münchner Modewoche stattfand. 1986 konnte Gradl dort ihre erste eigene Modenschau abhalten. Inspirieren lässt sie sich meist von Stoffen, die ihr quasi zuflüstern, was sie daraus schneidern soll, aber auch von Bildern, Blumen oder einem Ambiente, zu dem das jeweilige Kleidungsstück passen soll. Ihre Modelle richten sich an Damen, die Wert auf Qualität, hochwertige Stoffe und Verarbeitung, Zeitlosigkeit und Langlebigkeit legen. Vieles ist untereinander kombinierbar, so dass man mit wenigen Teilen mehrere verschiedene Outfits kreieren kann. „Damit ist meine Mode sehr nachhaltig“, lächelt Gradl. Und: Die Mode ist tragbar für „normale“ Frauen.

Die Designerin hält nichts von Mager-Models

„Magere Models habe ich nie gehabt“, so Gradl. Anfangs habe sie Mannequins von Schulze-Varell genutzt, später, als international die Zeit der viel kritisierten Mager-Models anbrach, suchte Gradl sich Frauen in ihrem Bekanntenkreis, die zwar schlank, aber nicht mager waren.

1997 zog sie mit ihrem Mann nach Baldham und verlegte ihren Salon in das edel ausgestaltete Atelier im Keller ihres Hauses am Eberweg. Für die Kundschaft kein Problem: „Die kamen auch nach Baldham. Viele Kunden waren ohnehin aus Norddeutschland oder der Schweiz, für die war das egal, ob sie nach München oder Baldham fahren“, erzählt die Modeschöpferin.

Das Anprobieren sei das A und O: „Auf der Kleiderstange kann man nicht erkennen, ob einem etwas steht oder nicht.“ Mit ihren Kunden habe sie viel Glück gehabt, betont sie, „das waren ganz liebe, völlig normale Leute, auch wenn sie viel Geld hatten.“

Jetzt ist es an der Zeit für andere Dinge

Über Namen spricht sie nicht, nur einen nennt sie: den der 2015 verstorbenen TV-Schauspielerin Elisabeth Wiedemann. Mitte Mai hat Gradl nun ihre letzte Kollektion im heimischen Atelier präsentiert, Ende des Jahres will sie ganz aufhören. Dann geht ihr Mann in Pension und auch sie selbst, die mittlerweile das sechste Lebensjahrzehnt erreicht hat, wünscht sich mehr Zeit für sich und für Hobbys wie Lesen und Gärtnern.

„Wenn, dann nähe ich nur noch für mich selbst“, meint sie lächelnd. Das dann vermutlich auf ihrer alten Pfaff-Nähmaschine, die sie 1986 gebraucht gekauft hat und die noch immer treu ihren Dienst tut.

