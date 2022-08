Polizei sucht Bobbycar-Dieb

Von: Michael Acker

Ein Bobbycar und Bargeld hat der Dieb aus dem Spielwarengeschäft in Vaterstetten entwendet © Heinz-Jürgen Reiss

Eilig hatte er es nicht. Fast 45 Minuten ließ sich ein Täter Zeit, um in ein Geschäft in Vaterstetten einzubrechen. Er stahl Bargeld und ein Bobbycar.

Vaterstetten – Ein unbekannter Täter ist in der Nacht auf Donnerstag, 18. August, in ein Spielwarengeschäft in Vaterstetten eingebrochen. Das teilte die Polizei erst am Montag, 22. August, mit.

Polizei wertet Videoüberwachung aus

Der Täter brach die Schiebetür des Ladens auf und entwendeten Bargeld sowie ein Bobbycar. Die Videoüberwachung des Geschäfts müsse noch vollständig ausgewertet werden, so ein Sprecher der Poinger Dienststelle.

Eilig schien es der Täter nicht gehabt zu haben. Er hat sich für seinen Einbruchsdiebstahl fast 45 Minuten Zeit gelassen. Auf der Kameraaufzeichnung ist ein dunkler Audi mit ausländischem Kennzeichen zu erkennen.

Die Polizei fragt: Wer hat zwischen 2 und und 3 Uhr in der Johann-Sebastian-Bach-Straße etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise an die Polizei Poing unter Tel. (0 81 21) 99 17-0.

