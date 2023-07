Nach Protesten: 400 000 Euro pro Jahr für die Vaterstettener Kitas

Von: Robert Langer

Gemeinderat beschließt zusätzliche 400 000-Euro-Finanzspritze, die jährlich bezahlt werden soll. Einrichtungen sollen weitgehend frei über das Geld verfügen können.

Vaterstetten – 400 000 Euro soll es zusätzlich als freiwillige Leistung der Kommune für die 23 Kinderbetreuungseinrichtungen in der Großgemeinde Vaterstetten geben, nicht nur einmal, sondern künftig jedes Jahr. Das beschloss jetzt der Gemeinderat auf Vorschlag der Verwaltung, die intensiv gearbeitet hatte. Erste Informationen hatte es bereits Mitte Juli gegeben (wir berichteten). Es ist die Reaktion auf vorausgegangene Elternproteste bis hin zu einer Demonstration vor dem Rathaus. Es ging unter anderem um Notbetreuung, reduzierten Öffnungszeiten und komplett geschlossenen Gruppen.

Bei der Verwendung der Finanzmittel sollen die Einrichtungen weitgehend frei sein. Ein Ansatz für die Verteilung sind 165 Euro pro Kind. Es sind aber auch andere Möglichkeiten im Gespräch.

Finanzen aus verschiedenen Töpfen

Finanziert werden soll die Förderung aus verschiedenen Töpfen des gemeindlichen Haushalts. Unter anderem stammt das Geld aus der Deckungsreserve der Kommune. Festhalten will die Kommune an der Trägervielfalt und dem entsprechend Angebot der pädagogischen Konzepte, der Autonomie der Träger bei der Höhe der Elternbeiträge sowie bei der Verantwortung zur Personalgewinnung und Personalfindung.

Verweis auf Erzieher-Akademie

In der Politik kamen die Proteste an. Neben der Geothermie sei das „das schwierigste Thema“, so Michael Niebler, Fraktionssprecher der CSU, in der Sitzung. „Wir haben ein echtes Problem.“ Niebler lobte den Bürgermeister, die Verwaltung und die Kämmerei für eine „Superleistung“. Das sei mustergültig gewesen und habe sehr zur „Befriedung beigetragen“. Josef Mittermeier (SPD) betonte, das entscheidende Problem sei der Fachkräftemangel. Daher sollten nach seiner Meinung die Finanzmittel ausschließlich für das Personal verwendet werden. Der Vorschlag fand keine Mehrheit. SPD-Fraktionskollegin und Vizebürgermeistern Maria Wirnitzer mahnte an, über weitere Verbesserungen nachzudenken. Sie verwies auch auf die Planungen zu einer Erzieher-Fachakademie.

Breite Zustimmung gab es für einen Vorschlag von David Göhler (Grüne). Demnach sollen die Träger darüber berichten, wie sich das Problem Betreuungszeiten entwickelt.

FDP: Gemeinde muss an anderen Stellen sparen

Zustimmung signalisierte Klaus Willenberg (FDP). Er sprach von einem guten Ergebnis angesichts der knappen Zeit. Die Einigung sei aber auch sehr teuer. Deshalb müsse man bei anderen Dingen künftig sparsamer sein. Der bisherige Runden Tisch zur Kinderbetreuung soll weiter bestehen. Zusätzlich angedacht ist ein neues offenes Veranstaltungsformat zum Thema Familie und Jugend.

