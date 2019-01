Nach Unfallflucht: 81-jähriger Baldhamer leistet Widerstand und muss gefesselt werden

Ein 81-jähriger Mann hat in Vaterstetten massiven Widerstand bei einer Polizeikontrolle geleistet. Der Mann hatte zunächst Fahrerflucht begangen. Am Ende mussten ihn die Poinger Beamten fesseln.

Vaterstetten - Einem aufmerksamen Zeugen fiel am Freitag, 25. Januar, ein Autofahrer durch seinen unsicheren Fahrstil auf. Als er ihn daraufhin auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Baldhamer Straße ansprach, bemerkte der Zeuge deutlichen Alkoholgeruch. Als er dem Fahrer mitteilte, dass er nun die Polizei rufen würde, stieg dieser zurück in sein Auto und fuhr rückwärts gegen ein anderes ursprünglich unbeteiligtes Fahrzeug. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei Poing erreichte nach wenigen Minuten den Einsatzort, woraufhin die Zeugen befragt und die Schäden an dem geparkten PKW dokumentiert wurden. Anschließend begab sich die Streifenbesatzung zur Adresse des 81-jährigen Mannes nach Baldham. Dieser konnte schlussendlich auf der Straße vor seinem Haus aufgegriffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille, weswegen eine Blutentnahme durchgeführt werden sollte.

Da sich der 81-Jährige jedoch weigerte und sich mehrfach versuchte, den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen, mussten die Beamten den Fahrzeugführer fesseln. Hierbei leistete er Widerstand, weswegen die Maßnahmen mit Zwang durch die Polizeibeamten durchgesetzt wurden. Anschließend wurde eine Blutentnahme im Klinikum Ebersberg durchgeführt.

Der 81-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Sein Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

