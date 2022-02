Fotoclub Vaterstetten will endlich wieder Bilder zeigen

Von: Sabine Heine

Abstrakte Welten: Werbemotiv der Herbstausstellung 2021, „Tanz in der Nacht“ von Bettina Obert. © Obert

Corona nervt. Auch die Mitglieder des Fotoclubs Vaterstetten. Sie wollen endlich wieder ihre Bilder zeigen. Für den Herbst planen sie nun eine Ausstellung.

Vaterstetten – Im Frühjahrsprogramm 2011 der Volkshochschule Vaterstetten fand sich eine Einladung für den 3. März. Sie richtete sich an alle, „die dem Fotofieber verfallen“ waren, unabhängig von Vorwissen oder Vorlieben – lediglich die Begeisterung und Leidenschaft zur Fotografie sollte vorhanden sein. Es ging darum, einen Fotoclub für Vaterstetten unter der Schirmherrschaft der Vhs zu gründen, der sich weitgehend selbst organisieren sollte, es sollte ein Verbund von Fotografen entstehen, die miteinander und voneinander lernen können.

Josef Pfiffer, inzwischen der Vorsitzende des Fotoclubs, erinnert sich: „Der Abend war ein voller Erfolg, nach kurzer Zeit war der Raum bereits überfüllt und schon bei diesem ersten Treffen wurden die ersten Exkursionen, weitere Termine und organisatorische Rahmenbedingungen vereinbart.“ Der Fotoclub Vaterstetten war geboren.

Alle Arten von Fotografie sind im Fotoclub vertreten

Seit diesem Tag besteht der Club als eine feste Gruppe von 30 Mitgliedern, die sich regelmäßig treffen (einige von ihnen sind nach wie vor von Anfang an dabei), es gab eine Vielzahl gemeinsamer Unternehmungen, Praxis- und Theorieworkshops. Spezielle Themen wie Konzert- oder Tropfenfotografie, Makro-, Landschafts oder Portraitaufnahmen, die Besprechung von Ausrüstung oder die Vorstellung von neuer Software für die Bildbearbeitung – alles findet seinen Platz bei den Zusammenkünften des Clubs.

Außerdem verfügt der Club bereits seit seiner Gründung über ein Internetforum nur für Mitglieder, welches den Austausch und die Terminfindung vereinfacht. In den letzten Jahren wurde dies noch durch die Einbeziehung von Messenger-Diensten ergänzt. Pfiffer: „Da jeder Fotograf Wert darauf legt, dass seine Bilder auch ein Publikum finden, hat der Club von jeher besonderes Augenmerk auf öffentliche Ausstellungen gerichtet.“ Und von Beginn an fanden sich dafür auch viele Gelegenheiten, so wurde in der Vhs Vaterstetten, im Tierpark Hellabrunn, in Bibliotheken, in Altenheimen, in einem Münchner Krankenhaus, in verschiedenen Rathäusern des Landkreises und mehrfach sogar Open-air im Rahmen des Vaterstettener Straßenfestes ausgestellt – der Zuspruch der Besucher war durchwegs begeistert.

Immer wieder Ausstellungen im Zornedinger Rathaus

Eine besondere Verbindung hat sich laut Pfiffer außerdem zwischen dem Club und dem Rathaus in Zorneding entwickelt. Bereits seit 2014 findet dort jeweils die Herbstausstellung statt, tatkräftig unterstützt von den Mitarbeitern des Rathauses und der Vhs.

Am Abend der Vernissage, an dem außerdem noch eine Multi-Media-Show und die Versteigerung eines Bildes für wohltätige Zwecke stattfindet – geleitet vom Bürgermeister Piet Mayr – werden regelmäßig die Besucherrekorde gebrochen – zuletzt konnte der Club weit mehr als 200 Gäste begrüßen. Leider war die letzte Gelegenheit dazu im Jahr 2019. Die Einschränkungen, die mit der Pandemie einhergingen, hat in dieser Hinsicht auch den Club hart getroffen. „Zwar wurden in den letzten beiden Jahren auch ohne Vernissage die Werke der Mitglieder im Rathaus gezeigt, aber das Publikum war naturgemäß kleiner und ein direkter Austausch mit den Fotografen war nicht möglich“, bedauert der Vorsitzende.

Mitglieder wollen endlich eine Ausstellung

Auch das zehnjährige Jubiläum des Clubs habe aus gleichem Grund nicht gebührend gefeiert werden können. Ein kleiner Trost, sowohl für die Mitglieder als auch für die Besucher: Die Ausstellungen waren jeweils auch online komplett zu sehen. Zu finden sind sie nach wie vor auf der Internetseite der Vhs Vaterstetten, www.vhs-vaterstetten.de, und auf der Seite des Fotoclubs www.fotoclub-vaterstetten.de. Pfiffer: „Die Hoffnungen des Clubs ruhen nun auf diesem Herbst – die Mitglieder sind optimistisch und werden alles daran setzen, wieder „live“ vor Ort sein zu können und mit ihren Besuchern wie gewohnt die Eröffnung der Ausstellung feiern zu können.“

