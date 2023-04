Natur hinterm Zaun: Artenschutz geht auch im Gewerbegebiet

Von: Robert Langer

Blick auf die riesige Ausgleichsfläche, die im Gewerbegebiet Parsdorf angelegt wurde. Zum Teil ist das Areal bereits eingezäunt, um die Natur vor Radfahrern und Spaziergängern zu schützen. © Stefan Rossmann

Freizeitdruck contra Rückzugsgebiet für Tiere und Pflanzen. Gesetzlich vorgeschriebene Ausgleichsflächen kann es auch in Gewerbegebieten geben. In diesem Fall bei Parsdorf.

Parsdorf- Hunde-Gassigeher und Radfahrer sollen hier ferngehalten werden. Durch einen Zaun könnte das Gelände mit einer Gesamtfläche von 24 Hektar nördlich der Autobahn A 94 schon bald geschützt werden.

Im Oktober 2019 war es nur ein Plan (v.l.): Max Finster (Untere Naturschutzbehörde, UNB)), Wolfgang Kuhn (Umweltamt Vaterstetten), Josef Erl und Franz Taschner (beide UNB) bei einem Ortstermin. © Stefan Rossmann

Die Devise lautet: „33 Fußballfelder für die Feldlerche“. Hier wird mit erheblichen finanziellen Mitteln versucht, die Natur wieder zu bereichern und Freiräume zu schaffen. Vor allem für gefährdete Arten, wie eben die Feldlerche, aber auch für die Wachtel, die Wiesenschafstele oder den Kiebitz. Die Natur kommt auf ihre Kosten – direkt neben dem Gewerbe.

Landwirt: Wir wollen beweisen, dass es geht

„Wir wollen beweisen, dass es geht“, sagt Biobauer Franz Lenz aus Zorneding, viele Jahre Ebersberger Kreisobmann des Bauernverbands. Auch Ausgleichsflächen wie die in Parsdorf müssten nicht gänzlich stillgelegt und der Landwirtschaft entzogen werden. Lenz bewirtschaftet mit seinem Sohn einen Teil des Grundstücks. Es gibt klare Vorgaben. So darf in einem langen Zeitraum die Fläche nicht bearbeitet werden. Eine besondere Herausforderung für die Planung. Denn angebaut werden muss sehr früh. Ein Grund für die Sperrung sind die brütenden Feldlerchen, die in der dicht besiedelten Region um München kaum Lebensraum finden.

Eine Gruppe von Rehen läuft über das Gelände. Auf den Feldern beginnt es zu grünen. Frühling. Die Sonne wärmt. Ein Hase, der sich etwas versteckt hatte, läuft los, schlägt Haken, bleibt stehen, schaut in die Runde und hoppelt etwas langsamer weiter. Vögel kreisen am Himmel. Beinahe ein Idyll. Doch da ist die Straße mit dem lauten Verkehr, der oft die zwitschernden Lerchen übertönt. Und da sind bei Parsdorf, nördlich der A 94, die großen Bauten im neuen Gewerbegebiet. Zwischen den Hallen und der Autobahn aber liegt ein besonderes Gelände. Dort sind die Rehe und die Hasen und die Feldlerchen. Eine Rückzugsmöglich für die Natur mit einem durchdachten Konzept. Wasserflächen für Amphibien, Magerwiesen, Feldgehölze, Kies- und Sandbänke, Lesesteinhaufen. Streifen für landwirtschaftliche Nutzung unter strengen Regeln wurden angelegt. Aufgebracht wurde auch Mähgut von einer Fläche der Garchinger Heide mit über 100 verschiedenen Pflanzenarten. Damit sollen auch Insekten kommen. „Nicht unbedingt seltene Arten, aber hoffentlich eine große Menge“, so die Planung.

Am Rand der Ausgleichsfläche im Gewerbegebiet wurden Sitzgelegenheiten geschaffen. © Stefan Rossmann

Die Gemeinde Vaterstetten hatte zum Ortstermin geladen, um den derzeitigem Stand der Erfolgsgeschichte zu präsentieren. Ein Termin dort, wo sich der Münchner Maschinenbauer KraussMaffei und eine Logistiksparte von BMW angesiedelt haben.

Gesetz: Eingriffe in die Natur müssen ausgeglichen werden

Im Bundesnaturschutzgesetzes ist verankert, dass dort, wo „Eingriffe in Natur und Landschaft“ unternommen werden, auch entsprechend für „Ausgleich“ gesorgt werden muss. In Zusammenhang mit dem Bau des Gewerbeparks in Parsdorf wurde ab 2019 mit der Ausführung und Pflege einer artenschutzrechtlichen Ausgleichsfläche begonnen. Bei der Ausgleichsfläche handelt es sich um das im Landkreis Ebersberg größte zusammenhängende Agrarareal dieser speziellen Art.

Die Konzeptentwicklung und die fachliche Ausführung wurde durch die enge Zusammenarbeit des Investors VGP, der Gemeinde Vaterstetten, der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt, des Landschaftspflegeverbands Ebersberg sowie des Gutachter- und Planungsteams ermöglicht und begleitet, heißt es vom verantwortlichen Büro der Landschaftsarchitekten Steidle und Felgentreu. Die kontinuierliche Pflege und Überwachung gewährleiste auch zukünftig die weitere Entwicklung und Aufwertung der Fläche. Damit die Maßnahmen nachhaltig sein können, sei das Verständnis der Bevölkerung durch „wertschätzendes rücksichtsvolles Verhalten“ entscheidend. Frei laufende Hunde oder querfeldein fahrende Radler beispielsweise störten die Entwicklung der Tiere und der Natur, kritisiert Landschaftsarchitektin Vanessa Steidle. Durch Anleinen und Nutzung der angelegten Wege könne die Störung recht einfach vermieden werden. Vaterstettens Bürgermeister Leonhard Spitzauer spricht von „rücksichtslosem Verhalten“ einzelner.

Biobauer Franz Lenz bewirtschaftet Äcker auf der Ausgleichsfläche – unter strengen Auflagen. © Stefan Rossmann

Am angelegten und erlaubten Weg parallel zu den Hallen gibt es bereits einen Zaun. Ein weiterer soll nun entlang der Straße von Parsdorf nach Grub errichtetet werden. Zusätzliche Hinweisschilder sollen das Projekt erklären. Aufklärung ist wohl dringend notwendig. Wenn man Hundehalter auf dem Gelände auf ihr Fehlverhalten anspricht, gebe es teilweise sehr aggressive Reaktionen, berichtet Josef Erl von der Unteren Naturschutzbehörde.

Feldlerche scheint das Areal anzunehmen

Trotz aller Störungen scheint sich das Projekt positiv zu entwickeln. Klaus Burbach, artenschutzfachlicher Gutachter, berichtet von einer deutlich höheren Dichte von Feldlerchen auf dem Gelände als auf den benachbarten intensiver bewirtschafteten Flächen. Und auch Biobauer Franz Lenz ist zuversichtlich. Zwar sei der Ertrag auf den Ausgleichsflächen wegen der Einschränkungen geringer als auf anderen Äckern. Aber es gibt Zuschüsse aus unterschiedlichen Fördertöpfen, die das wieder ausgleichen. „Wir zahlen nicht drauf.“ Und auch vom Investor kommt eine Zuzahlung, wie der Vertreter von VGP, Daniel Busch, betont.

Landwirt Lenz ist übrigens grundsätzlich für den zusätzlichen Zaun, um die Radler und Hunde-Gassigänger abzuhalten. Notwendig ist dieser aus einer Sicht, obwohl eigentlich doch jeder verstehen müsste, dass man nicht einfach über landwirtschaftliche Flächen laufe, meinte er. Für ihn bedeutett der neue Zaun jedoch eine Einschränkung, weil es damit schwieriger wird, mit landwirtschaftlichen Maschinen auf das Gelände zu fahren. Aber, so Lenz, offensichtlich gehe es nicht anders.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.