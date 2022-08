Neuer Ebersberger Bauernchef: „Die Hoffnung stirbt zuletzt“

Von: Robert Langer

Landwirt Matthias Vodermeier in seinem neuen, top-modernen Stall. Eigentlich habe er keine Zeit für das neue Amt im Bauernverband, „aber man muss etwas machen“, sagt der 37-Jährige. © Stefan Rossmann

Matthias Vodermeier (37) aus Neufarn ist neuer Kreisobmann des Bauernverbands. Er löst den Bio-Landwirt Franz Lenz aus Zorneding ab, der 20 Jahre im Amt war.

Landkreis/Neufarn – „Eigentlich hat man keine Zeit, aber man muss etwas machen.“ Das sagt der neue Ebersberger Kreisobmann des Bauernverbands Matthias Vodermeier (37) aus Neufarn. Er will mit viel Energie seine neue Aufgabe angehen. „Es geht um unsere Zukunft.“ In der Agrarpolitik sei in der Vergangenheit viel schief gelaufen, daran habe sich bis heute nichts geändert.

Zwei Kandidaten standen zur Wahl

In der Verbandsarbeit ist Vodermeier erst relativ kurz tätig. Der Einstieg war im Ortsverband. „Da haben ich aber schon Einiges gelernt“, sagt er. Der bisherige Kreisobmann Franz Lenz aus Zorneding wollte nach 20 Jahren aufhören. Zwei Kandidaten standen zur Wahl. Vodermeier und der bisherige Stellvertreter Martin Höher. „Wir hatten ausgemacht, wer die meisten Stimmen bekommt, wird Kreisobmann“, erklärt Vodermeier. Der andere werde Vize. „Wir werden uns gegenseitig unterstützen.“ Wer welche Bereiche übernimmt, das müsse man noch absprechen. Abgesprochen hat sich der neue Kreisobmann im Vorfeld seiner Kandidatur mit seiner Ehefrau. „Es war eine schwierigen Entscheidung. Aber es geht um die Zukunft.“

Vodermeier, verheiratet, drei Kinder, ist Landwirt aus Überzeugung. Er bewirtschaftet zusammen mit seiner Frau Katharina einen Hof in Neufarn (Gemeinde Vatersteten) vor allem für die Aufzucht von Kälbern. Die Familie hat rund 330 Plätze. Die Tiere kommen im Alter von vier bis sechs Wochen, werden gemästet und dann weiter verkauft.

Wenn kein Gas mehr kommt, wird‘s kalt im Stall

Dazu wurde ein neuer großer Stall mit 1100 Quadratmetern mit mehreren Abteilungen gebaut. Wer die Türe aufmachen will, muss kräftig an der Klinke ziehen. Der Grund: Unterdruck. „Es steckt viel Technik drin.“ Die Halle ist belüftet. Verbrauchte Luft wird abgesaugt, frische Luft strömt nach. Im Winter wird für das Wohlbefinden der Tiere geheizt – aktuell mit Gas. „Derzeit habe ich noch einen Vertrag zu einem guten Preis“, sagt Vodermeier. Wenn der auslaufe, drohen erhebliche Zusatzkosten gehen. „Wenn überhaupt kein Gas mehr kommt, dann wird es kalt im Stall.“ Dazu müsse man sich etwas überlegen. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht von der Energieabhängigkeit in eine Nahrungsmittelabhängigkeit kommen.“

Der Lieblhof in Neufarn wird seit 1904 von der Familie bewirtschaftet. Matthias Vodermeier machte aber zunächst eine Elektronikerausbildung und arbeitete für einen Ingenieurdienstleister in der Automobilentwicklung. Bauer war der Großvater. Als der gesundheitliche Probleme bekam, wurde es schwierig. Matthias Vodermeiers Vater war Beamter, wollte seinen Beruf nicht aufgeben. Aus dem Hof wurde ein Nebenerwerbsbetrieb.

Heute ist Vodermeiers Hof wieder ein Vollerwerbsbetrieb

Matthias Vodermeiers Bruder wollte den Hof in der Folgegeneration nicht übernehmen, der neue Kreisbauer zusammen mit seiner Frau aber schon. Der Betrieb wurde umstrukturiert, der neue Stall gebaut. Wieder ein Vollerwerbsbetrieb. Matthias Vodermeiers hatte schon immer im Betrieb mitgeholfen. „Das ist kein Beruf, sondern eine Berufung.“ Man brauche die richtige Grundeinstellung. Das habe der Großvater gesagt. Zwar seien die Arbeitszeiten oft lang. Aber man sei auch nahe an der Familie und man sei selbstständig.

Zum Hof gehören rund 30 Hektar bewirtschafteter Grund. Angebaut werden Mais, Weizen und Braugerste. Wiesen für Heu gibt es auch. Die Idee, Grund für Wohnbebauung oder Gewerbe zu verkaufen und damit viel Geld einzunehmen, weist Vodermeier zurück. Man müsse auch an die Zukunft der Kinder denken. „Bauern denken in Generationen, sonst gebe es uns ja nicht mehr. Ich hoffe schon, dass jemand den Hof später übernimmt, dass die Kinder Interesse haben und auch ihr Auskommen finden.“

Vodermeier: Für uns ist Bio nicht sinnvoll

Der Vorgänger im Amt, Franz Lenz aus Zorneding, ist Biobauer, Vodermeier arbeitet konvetionell. „Für unseren Betrieb wäre Bio nicht wirtschaftlich“, sagt der neue Kreisobmann. Er sei aber dennoch an der Bio-Entwicklung interessiert. Wenn etwas sinnvoll sei, könne man das sicher umsetzen. Er werde sich bei seinem Vorgänger gerne einen Rat holen. Seine Frau behandle die Kälber übrigens mit homöopathischen Mitteln. Das sei aber vor allem Unterstützung. „Manchmal reicht es nicht. Da braucht man doch etwas anderes.“

Einmischen will sich Vodermeier in weitere politischen Themen wie etwa die neue Bahnstrecke des Brennerzulaufs im südlichen Landkreis. Da sind mit geplanten neuen Schienen über Felder, Wiesen und Wald Existenzen von Landwirten bedroht. Skeptisch sieht der neue Kreisobmann, dass dabei offenbar der Grundwasserschutz an der Trasse weniger Gewicht bei der Entscheidung gehabt habe, als der Faktor Kosteneffizienz. „Wir müssen versuchen, die Öffentlichkeit mehr zu informieren“, sagt Vodermeier. Jetzt sei sowohl die Bundes- als auch die Landespolitik gefragt. „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“

Und was will der neue Kreisobmann zuerst anpacken? „Wir müssen uns gegenseitig abstimmen.“ Wichtig sei die nächste Kreisversammlung. Da müsse auch eine neue Kreisbäuerin gefunden werden. Das habe bisher aber noch nicht geklappt. Zudem stehe für die Betriebe jetzt auch die Ernte an.

Die Liste für künftige Aufgaben sei sehr lang. Vorstellen könnte sich Vodermeier als einen von vielen Punkten auch Veranstaltungen zur Unfallverhütung auf Bauernhöfen, die sich vor allem an Kinder richten könnte, nicht nur aus der Landwirtschaft selbst, sondern auch an mögliche Besucher aus Kindergärten oder Schulen.

