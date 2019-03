Feuerwehr Neufarn künftig im Schaufenster

Rund eine Million Euro werden Erweiterung und Umbau der Feuerwehr Neufarn (Gemeinde Vaterstetten) kosten. Jetzt war Spatenstich.

Neufarn – Hintergrund für den Anbau mit einer Fläche von rund 140 Quadratmetern sind entsprechende Vorgaben sowie gestiegene Anforderungen auch durch die Gewerbegebiete in der Gemeinde Vater-stetten. „Da haben sich nicht fünf Leute in den Kopf gesetzt, wir brauchen eine größere Spielhalle“, so Florian Kölbl, Vorsitzender der Feuerwehr Neufarn.

Zeichen der Wertschätzung

Auch Bürgermeister Georg Reitsberger (FW) betonte, das Projekt sei im Feuerwehrbedarfsplan der Gemeinde festgelegt. Zudem sei der Bau auch ein Zeichen der Wertschätzung für den eheramtlichen Einsatz der Feuerwehren. Die oftmals teure Ausstattung werde zum Schutz der Bürger benötigt. Um das wertvolle Gerät bedienen zu können, seien viele Schulungen notwendig. Auch dazu dienten die neuen Räume. Und von der Dachterrasse hätten die Floriansjünger einen guten Überblick, meinte der Bürgermeister mit einem Lächeln.

Dorfgemeinschaft wird gestärkt

Kommandant Andreas Garhammer betonte, zum Konzept gehörten eine Umkleide, eine Anlage zum Waschen der Stiefel und eine Anlage zum Trocknen der Einsatzkleidung. Die umgebauten Räume im Altbau könnten auch von anderen Vereinen im Ort genutzt werden. Damit werde die Dorfgemeinschaft unterstützt, so Reitsberger.

Kommandant Garhammer freute sich auch über die breite Glasfront des neuen Gebäudes. Damit ist die Feuerwehr sofort erkennbar. „Die Architektur hat uns überrascht. Aber die Glasfront ist auch nicht teurer als eine normale Wand.“ Fertig sein soll der Anbau im Frühjahr 2020.

