„Schwerer Junge“ ruht in Vaterstetten

Von: Robert Langer

Kuhns Grabstein auf dem Gemeindefriedhof. © Ick-Dietl

Zunächst brachte ihn sein Körpergewicht in die Höhen des internationalen Sports. Dann beendete eine Regeländerung seine Karriere.

Vaterstetten – Fritz Kuhn gewann bei den Olympischen Winterspielen 1952 in Oslo für Deutschland Gold. Er saß im legendären Vierer-Bob von Anderl Ostler. Das Grab von Fritz Kuhn ist auf dem Friedhof in Vaterstetten zu finden. Er starb 2005 im Alter von 85 Jahren.

Wieder ins Gedächtnis gerufen

Ins Gedächtnis gerufen wird seine Geschichte jetzt wieder durch das Projekt „Hörpfade“. Der Beitrag zum zumindest in Vaterstetten fast vergessenen Olympiasieger stammt von der Vaterstettener Journalistin Carmen Ick-Dietl.

Projekt Hörpfade

Das Projekt „Hörpfade – Bayerische Regionen sprechen für sich“ ist eine Kooperation der Stiftung Zuhören des Bayerischen Rundfunks und des Bayerischen Volkshochschulverbands. Es geht um Fragen wie: Was ist das Besondere an meiner Region? Was zeichnet den Ort aus, an dem ich lebe? Was macht meinen Ort und seine Umgebung unverwechselbar?

Beiträge jetzt auch aus Vaterstetten

Alle Ergebnisse der mittlerweile 36 Orte und Regionen, durch die bereits Hörpfade führen, sind auf der www.klingende-landkarte.de zu hören. Auch in der größten Kommune des Landkreises entstanden Beiträge. „Nach sehr langer Zeit, gespickt mit vielen unfreiwilligen Pandemiepausen, können wir nun die klingende Landkarte auch mit Projekten aus Vaterstetten ergänzen“, sagt Vhs-Geschäftsführer Helmut Ertl. Die Beträge wurden jetzt präsentiert. Im Internet sind sie noch nicht zu finden.

Geheimnisse im Ort

Die Hörstücke stammen außer von Carmen Ick-Dietl von Herma Bianka Schlömer, Rudolf Eppinger und Ursel Franz. Es geht unter anderem um das Thorak-Gebäude, ein stummer und geheimnisvoller Zeitzeuge aus einer dunklen Vergangenheit. In einem eingezäunten Park an der Waldstraße mitten in der Gemeinde erhebt sich ein monumentaler Klotz mit zwölf Meter hohen Toren, errichtet von Albert Speer. Hier fertigte in der Zeit des Nationalsozialismus der Bildhauers Josef Thorak riesige Statuen an, die zum damaligen offiziellen Kunstgeschmack passten.

Partnerschaft mit Allauch

Ein weiteres Thema ist die Städtepartnerschaft von Vaterstetten mit dem französischen Allauch seit 1982. Ein Blick zurück zeigt die nicht immer einfachen Anfänge. Die Mühle, die in Vaterstetten steht, und das dort angebrachte Wappen mit seiner Legende, sind Teil des Hörbildes.

Vor der französischen Mühle, dem Symbol der Partnerschaft mit Allauch. Am Mikrophon Ursel Franz. © lan

Erlebnisse mit Traktoren

Wirklich fröhlich wird es dann auf dem Erlebnisbauernhof des ehemaligen Bürgermeisters Georg Reitsberger. Für ein Hörbild wichtig ist der „Sound“ der alten Traktoren, die der Hofchef hat. Das stotternde Anlaufen nach dem Starten beispielsweise. Und dann wird auch von einem roten Traktor mit schlanker Form erzählt, ein Exemplar von einer deutschen Firma, die mehr mit Sportwagen in Verbindung gebracht wird. „Der Schorsche braucht an Porsche“, sagt der ehemalige Bürgermeister.

Gewichtslimit für Fritz Kuhn

Olympiasieger Fritz Kuhn in den 1960er Jahren. © Bundesarchiv

Zurück zu Fritz Kuhn. Vor dem Zweiten Weltkrieg ein erfolgreicher Schwimmer, war es damit nach einer Kriegsverletzung vorbei. Er legte gehörig an Gewicht zu. Gerade richtig für die damaligen Anschieber im Bobsport. In Oslo waren ursprünglich zwei deutsche Viererbobs am Start. Nach dem Training war klar: So hatten sie keine Chance. Zusatzgewichte wie Eisenplatten oder Sandsäcke waren verboten. Die Lösung: Die schwersten Kerle kamen in einen Bob. Fritz Kuhn wog damals rund 280 Pfund. Alle Sportler zusammen brachten etwa 472 Kilogramm auf die Waage. Der Rest ist Geschichte. Der Olympiasieg ist legendär. Der bekannte Filmemacher Markus H. Rosenmüller drehte über „Schwere Jungs“ einen Kinofilm.

Nach Oslo wurden Gewichtslimits für Bob-Teams eingeführt. Das beendete erneut die Sportkarriere von Fritz Kuhn. Er war zu schwer. Er arbeitete später übrigens als Pressesprecher der Hofbräu München und viele Jahre als Fotograf für die Bayerische Staatskanzlei.

