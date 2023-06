Putzfrau stiehlt immer wieder Geld – dann tappt sie in die Falle

Von: Robert Langer

Die Polizei hat eine 28-jährige Reinigungskraft in eine Falle gelockt. Die Frau hatte immer wieder Geld gestohlen. © Symbolfoto/Karl-Josef Hildenbrand

Durch eine Falle der Polizei ist eine Reinigungskraft überführt worden, die in einem Privathaushalt in Vaterstetten eine erhebliche Summe an Bargeld gestohlen hatte.

Ebersberg/Vaterstetten - Vor dem Amtsgericht Ebersberg war von einem „großen Batzen“ die Rede. Die Frau wurde zu einer Geldstrafe von 3500 Euro verurteilt (35 Tagessätze à 100 Euro).

Über eine Anzeige in einer Zeitung hatte eine Vaterstettenerin eine Reinigungskraft gesucht. Die 28-jährige Rumänin Paula P. hatte sich beworben. Die Witwe fand sie sympathisch. Probetermine wurden im November und Dezember vereinbart.

Im Keller schlug die Putzfrau zu

Zu reinigen hatte die 28-Jährige Erdgeschoss, Obergeschoss und Keller. Dort befand sich auch ein Büro, das nicht mehr genutzt wurde. Die Vaterstettenerin verwahrt dort in einem Umschlag im Schrank größere Summen an Bargeld. Gegen Weihnachten fiel ihr auf, dass das Kuvert dünner und leichter geworden schien. Nach ihren Angaben waren 4000 Euro verschwunden. Auch in einem Glas in der Küche, in dem sie Zwei-Euro-Stück sammelte, fehlte etwas.

Wie die Frau als Zeugin vor Gericht aussagte, habe nur sie von dem Umschlag gewusst, auch ihre Kinder nicht. „Ich konnte nichts beweisen“, sagt sie. Es gab keine Zeugen. Deshalb habe sie Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizei Poing erstattet. Jedoch habe sie einen Verdacht geäußert.

Vor dem Haus wartet die Polizei

Am 13. Januar kam die junge Putzfrau wieder zur Arbeit. Die Witwe ging duschen. Die 28-Jährige war alleine. Sie ging in den Keller und entwendete weiteres Bargeld. Auf der Straße vor dem Haus wurde sie von der wartenden Polizei gestellt. Die junge Frau hatte 1900 Euro bei sich. Diesen Diebstahl räumte die Frau, die ohne Verteidiger („Kann ich mir nicht leisten“) erschienen war, ein. Ihre Arbeitgeberin habe sie genervt, nannte sie vor Gericht als Begründung. Von den fehlenden 4000 Euro wisse sie jedoch nichts.

Das sah Richter Frank Gellhaus jedoch anders. Allein schon, dass sie beim Diebstahl der 1900 Euro sehr schnell gewesen sei und offenbar nicht suchen musste, spreche für sich. Es gelte zwar der Grundsatz „im Zweifel für den Angeklagten“. Doch dies müssten vernünftige Zweifel sein. Und die sehe er hier nicht, begründet Gellhaus sein Urteil.

