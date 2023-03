Schockanruf: Frau übergibt Geld und Schmuck an Herrn „Kowalski“

Ein Schockanruf erreichte eine Vaterstettenerin. Sie glaubte dem Anrufer und übergab Schmuck und Geld (Symbolfoto). © Sebastian Gollnow/ DPA

Schon wieder sind Betrüger mit einem Schockanruf im Landkreis Ebersberg erfolgreich gewesen. Das Opfer: Eine Seniorin aus Vaterstetten.

Vaterstetten - Nach dem Schockanruf übergab die Frau Geld und Schmuck im Wert von rund 20.000 Euro an einen Unbekannten, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord in Ingolstadt mitteilt. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen.

Die Frau bekam am Dienstagnachmittag, 21. März, einen Anruf von ihrer angeblichen Tochter, die unter Tränen mitteilte, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Das Gespräch wurde in der Folge von einem vermeintlichen Polizeibeamten der Inspektion Poing übernommen und schließlich an einen falschen Staatsanwalt weitergeleitet. Dieser erklärte der Vaterstettenerin, um eine Haftstrafe der Tochter abzuwenden, sei eine Kaution von 88 000 Euro fällig.

Bargeld und Schmuck in Tüte übergeben

Die Seniorin gab daraufhin alles Bargeld, das sich im Haus befand, zusammen mit Schmuckstücken in eine Tüte und übergab diese an einen unbekannten Tatverdächtigen, der sich mit dem Namen „Kowalski“ bei ihr vorstellte.

Die Täterbeschreibung der Polizei

Hier die Täterbeschreibung der Polizei: männlich, etwa 50 Jahre als, etwa 157 cm groß, rund Gesichtsform, west-/nordeuropäischer Typ, bekleidet mit bräunlicher Lederjacke und dunkler Hose.

Die Kriminalpolizei in Erding bittet Personen, die am Dienstag, 21. März, in der Zeit zwischen 14 und 17 Uhr in der Nähe der Bushaltestelle Baldham, Bücherei/Gymasium. Süd verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (0 81 22) 968-0 zu melden.

