Vaterstetten: Schrecklicher Unfall an Autobahnraststätte

Ein Arbeiter erlitt bei einem Betriebsunfall an einer Baustelle an der Rastanlage Vaterstetten schwere Verletzungen. Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit von der Polizei ermittelt.

Ebersberg - Am Donnerstagabend ereignete sich auf der Baustelle der Rastanlage Vaterstetten an der A99 in Richtung Stuttgart ein schwerer Betriebsunfall. Ein 40-Jähriger aus Thüringen arbeitete zusammen mit seinen Kollegen auf dem Dach der Rastanlage. Dabei stürzte er durch einen Ausschnitt im Dach ungefähr sechs Meter in die Tiefe und prallte auf den Betonboden.

Dadurch erlitt er offene Brüche an beiden Armen und ein Schädelhirntrauma. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen.

Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit von der Polizei ermittelt.

mm/tz