Dringendes Bedürfnis

Von: Robert Langer

Teilen

So sah er einmal aus, der Kiosk am Bahnhof in Baldham. © STEFAN_ROSSMANN

Der Seniorenbeirat Vaterstetten fordert eine öffentliche Toilette am Bahnhof Baldham. Die Gemeinderäte signalisieren jetzt in einer Ausschusssitzung Unterstützung.

Vaterstetten – Ein spezieller Container könnte das Problem lösen. Die Gemeinde Vaterstetten will nun näher prüfen und mit der Bahn verhandeln, um am Bahnhof in Baldham eine öffentliche Toilette anbieten zu können.

Thema schon seit Jahren

Das Thema beschäftigt die Kommune schon seit Jahren. Nun hat der Seniorenbeirat einen neuen Vorstoß unternommen und den Gemeinderäten im zuständigen Ausschuss Argumente vorgetragen. Er stieß auf breite Zustimmung.

Bahnhof Baldham ist guter Standort

Hans Günter Kempf vom Seniorenbeirat betonte, alle in der Gemeinde in der Bürgerinfo aufgeführten öffentlichen Toiletten stünden zeitlich nur eingeschränkt zur Verfügung. Sechs der Angebote befänden sich im Ortsteil Vaterstetten, nur eine in Baldham, nämlich in der Gemeindebücherei. Zugang gebe es allerdings nur zu den dortigen Öffnungszeiten. Seit dem Abriss des maroden Kiosks in Baldham am Bahnhof 2014 gebe es dort keine öffentliche Toilette mehr. Allerdings wohnten in Baldham sehr viele Senioren, die „naturgegeben öfter das Bedürfnis hätten, eine Toilette aufzusuchen“, so Kempf. Eine barrierefrei zugängliche Toilette am Bahnhof Baldham sei sinnvoll, da dies ein zentraler Ort sei, mit Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel und gut besuchter Einkaufsmöglichkeiten. Kempf verwies auf die aktuelle Entwicklung in der Nachbargemeinde Zorneding. Dort baue die Kommune eine Toilette am Bahnhof. Eine solche Maßnahme sei für eine seniorenfreundliche Gemeinde schon aus Gründen der Fürsorge gefordert. Viele ohnehin schon in ihrer Mobilität eingeschränkte Senioren gingen wegen einer fehlenden Toilette nicht gerne aus dem Haus, was zu einer verstärkten Vereinsamung mit allen absehbaren Folgen führen könne.

Der Schandfleck wurde abgerissen. Was die Bahn auf dem Gelände plant ist noch nicht klar. © SRO

Verhandlungen mit der Bahn

Bürgermeister Leonhard Spitzauer (CSU) sicherte in der Sitzung Verhandlung mit der Bahn zu. Denn es gehe um ein Gelände in deren Eigentum. Die Bahn wolle das Areal entwickeln. Wann und wie ist noch offen. Spitzauer sprach von einer möglichen provisorischen Lösung mit einem Container und weiterem Service wie einem Kiosk.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.