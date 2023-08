Pleite-Bank: Vaterstetten erringt Sieg vor Gericht

Von: Michael Acker

Die Greensill-Bank in Bremen ist pleite gegangen: Vaterstetten hatte dort Geld angelegt. © DPA

Die Gemeinde Vaterstetten kann darauf hoffen, zumindest einen Teil des Geldes zurückzubekommen, das sie bei der pleite gegangenen Greensill-Bank geparkt hatte.

Vaterstetten - Ende mit Schrecken oder Schrecken mit Ende? Die Gemeinde Vaterstetten kann darauf hoffen, zumindest einen Teil des Geldes zurückzubekommen, das sie bei der pleite gegangenen Greensill-Bank geparkt hatte.

Oberlandesgericht bestätigt Ersturteil

Wie das Rathaus am Montag, 7. August, mitteilte, hat das Oberlandesgericht München mit Urteil vom gleichen Tag das Urteil des Landgerichts München I von vor einem Jahr bestätigt. Dieses hatte den Finanzvermittler wegen der Verletzung von Informationspflichten zu einem Schadenersatz von 1 000 000 Euro verurteilt. „Die Berufung des Finanzvermittlers blieb insofern ohne Erfolgt“, kommentiert das Rathaus.

Vaterstetten hatte in der Vergangenheit 5,5 Millionen Euro gemeindliche Rücklagen bei der Bremisch-Australischen Privatbank angelegt. Nach früheren Angaben von Bürgermeister Leonhard Spitzauer (CSU) hatte die Gemeinde die Anlage auf Anraten eines Vermittlers getätigt. Dieser habe es bei seiner Empfehlung im Dezember des Jahres 2020 unterlassen, die Gemeinde Vaterstetten auf die damals in den Fachmedien bereits enthaltenen Informationen über Ermittlungen der Bankenaufsicht Bafin bei der Greensill-Bank hinzuweisen.

Bei der Vermittlung von Festgeldanlagen trifft den Vermittler nicht nur eine vertragliche Pflicht, negative Berichterstattungen in den Fachmedien zu beobachten, sondern auch die Pflicht, den Kunden über entsprechende Berichte zu informieren, hieß es in einer Mitteilung der Gemeinde Vaterstetten nach dem ersten Urteil. Nur durch derartige Informationen erhalte ein Kunde die Möglichkeit, die „Schieflage“ einer Bank zu erkennen und zeitnah reagieren zu können. Die negative Berichterstattung über die Greensill-Bank sei bereits am 2. März 2021 über den Nachrichtenkanal Bloomberg erfolgt. Dieser Nachrichtenkanal gehöre wiederum zur „Pflichtlektüre“ eines Anlagevermittlers, so die Gemeinde.

Wörtlich hieß es damals: „Hätte der Anlagevermittler die Gemeinde Vaterstetten pflichtgemäß über diese negative Berichterstattung informiert, hätte die Gemeinde Vaterstetten keine weiteren Festgelder bei der Greensill-Bank angelegt und die dort angelegt Festgelder sofort gekündigt, von der Greensill-Bank abgezogen und bei einer anderen Bank oder Sparkasse angelegt.“

