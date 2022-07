Vaterstetten: Viel Programm vor und auf der Bühne

Straßenfest Vaterstetten abgespeckt, Resonanz und Stimmung groß

Von: Susanne Edelmann

Teilen

Idealwetter herrschte beim Straßenfest in Vaterstetten. © Susanne Edelmann

Schön war‘s wieder, das Straßenfest in Vaterstetten. Auch wenn es etwas kleiner war, als vor Corona. Der Stimmung tat dies keinen Abbruch.

Vaterstetten – Endlich wieder Straßenfest in Vaterstetten! Nach mehreren Jahren, in denen das Fest pandemie- oder wetterbedingt abgesagt werden musste, durfte am Samstag in der Wendelsteinstraße wieder so richtig gefeiert werden. Zwar war das Fest diesmal organisatorisch bedingt etwas kleiner als sonst – weder der Pausenhof der Grundschule noch der westliche Teil der Wendelsteinstraße wurden bespielt –, aber sonst war alles fast wieder beim Alten, inklusive des großen Besucherandrangs.



Ukrainerinnen sangen Volkslieder aus ihrer Heimat. © Susanne Edelmann

Etliche Vereine waren mit attraktiven Ständen vertreten: Die Autoteiler präsentierten ihr neues E-Auto, der Fotoclub seine Open-Air-Ausstellung, bei den Amateurfunkern konnte man Kontakt zur großen weiten Welt aufnehmen und nebenan, beim Elektronikbasteln, den Umgang mit dem Lötkolben kennenlernen.



Die Behindertenbeauftragten der Gemeinde luden zusammen mit der AWO zu einem Ausflug auf den Rollstuhlparcours und zum Tastfeld für Blinde ein, beim Seniorenbeirat konnte man eine Rollstuhlrampe aus Legosteinen bewundern und selbst daran mitbauen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Die Gemeindebücherei schickte die Teilnehmer ihrer Schnitzeljagd einmal quer über das ganze Straßenfest, und die Partnerschaftsvereine von Allauch und Alem Katema sowie der Peru-Verein durften natürlich auch nicht fehlen. Nur der Trogir-Verein war diesmal nicht vertreten, da viele Vereinsmitglieder gerade im Kroatienurlaub sind und daher die „Manpower“ für einen Stand am Straßenfest fehlte.



Kinder kamen vor allem auf dem Kirchenvorplatz bei Bungee, Wasserball und Mini-Eisenbahn auf ihre Kosten. Das kulinarische Angebot war vielfältig und genussvoll, wofür in erster Linie die lokalen Gastronomiebetriebe sorgten.



Vaterstetten: Viel Programm vor und auf der Bühne

Beim Pfarrverband gab es Kuchen in Hülle und Fülle, bei den Baldham Boars die schon legendären Burger und auch für kühle Getränke war hinreichend gesorgt, was angesichts der warmen Temperaturen auch dringend nötig war.



Vielfältig war das Bühnenprogramm, das ganz traditionell mit der Ammerthaler Blasmusik begann und mit Auftritten der Musikschule weiterging. Besonders bejubelt wurde der Auftritt von zehn ukrainischen Mitbürgerinnen, die dem Publikum traditionelle Volkslieder ihrer Heimat präsentierten.



Danach wurde es jazzig und funkig mit zwei Münchner Bands, die den Besuchern bis spät in die Nacht gehörig einheizten. Einziger Kritikpunkt: der Abfall. Während zahlreiche Stände bereits erfolgreich auf Mehrweggeschirr und Pfand setzten, boten andere ihre Speisen in Styroporschachteln an, die schon bald für überquellende Mülleimer sorgten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.