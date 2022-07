Klärendes Gespräch zum Streit um Bürgerpark Vaterstetten

Von: Robert Langer

Auf dieser Wiese in Vaterstetten soll der neue Bürgerpark entstehen. © Stefan Rossmann

Aus für Sonnwendfeuer wegen neuem Bürgerpark? Die Feuerwehr Vaterstetten hat Bedenken. Jetzt will Vizebürgermeisterin ein klärendes Gespräch Mitte Juli.

Vaterstetten – Eigentlich geht es um Entspannung, neudeutsch dafür „Chillen“. Um ein zusätzliches Freizeitangebot auch für Familien. Um einen zentralen Bürgerpark in der größten Kommune des Landkreises. Die Planungen laufen schon länger. Vor rund einem Monat gab es ein Beschluss der Gemeinderäte mit wegen der finanziellen Belastung der Kommune abgespeckter Version. Danach regte sich aber der öffentliche Widerstand der örtlichen Feuerwehr. Diese hat nämlich auf dem Gelände neben dem Friedhof bisher das beliebte Sonnwendfeuer veranstaltet. Mit der Neugestaltung des Areals sehen die Floriansjünger die Veranstaltung gefährdet.

Geplante Terrassierung in der Kritik

Ein Hinderungsgrund: Auf dem Gelände soll eine Terrassierung in einem zentralen Bereich entstehen, eine amphitheaterartige Vertiefung mit einigen Metern Höhenunterschied. Das aber mache das Sonnwendfeuer eigentlich unmöglich, so die Feuerwehr. Denn das notwendige Holz könne dort weder mit einem Fahrzeug angeliefert, noch könnten die Reste danach aufgeräumt werden, hieß es. Der Vorstand der Feuerwehr, Alfred Böhm, sprach in der jüngsten Versammlung der Wehr wegen der Kosten des Bürgerparks sowohl für den Bau als auch für den späteren Unterhalt von einem „Millionengrab“ – eine Anspielung auf den nahen Friedhof.

Feuerwehr spricht von Millionengrab

Bürgermeister Leonhard Spitzauer (CSU) hatte in der Versammlung in Bezug auf die Debatte im Gemeinderat von einem „Theater“ gesprochen. Vorangetrieben wurde das Projekt von den Sozialdemokraten. Unverständnis für die Kritik jetzt von Vizebürgermeisterin Maria Wirnitzer (SPD). Auf EZ-Nachfrage betonte sie, die Feuerwehr sei in die Planungen eingebunden gewesen. Beschlossen worden seien auch Infrastrukturmaßnahmen zu Punkten wie Wasser, Abwasser- und Stromversorgung auf dem Gelände, eben für Feste. Wirnitzer kündigte an, es werde ein klärendes Gespräch mit den Beteiligten noch im Juli geben.

