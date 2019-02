Mehr Platz für Tafelkunden

Das alte Jahr ging üppig zu Ende, und das neue begann ähnlich vielversprechend: Die Tafel Vaterstetten erhielt im vergangenen Advent so viele Spenden, „dass es uns schier überwältigt hat und wir uns nicht genug bedanken können“, erklärt Anja Pilopp.

Vaterstetten/Zorneding – Pilopp organisiert die lokale Tafel in der Trägerschaft der Nachbarschaftshilfe Vaterstetten (NBH). Jetzt steht zudem eine räumliche Erweiterung an. In Abstimmung mit der Gemeinde Vaterstetten soll der Tafelladen an der Möschenfelder Straße neben dem Rathaus aufgewertet werden – durch einen neuen, seitlichen Zugang über einen breiten Flur.

„Dort können sich die Kunden im Trockenen und Warmen aufhalten und sind nicht mehr der Witterung ausgesetzt, während sie auf ihren Einkauf im Tafelladen warten. Das ist ein großer Fortschritt und ein freundliches Entgegenkommen der Verwaltung“, erklärt Pilopp. Der neue Zugang soll kurzfristig fertiggestellt sein. Dank vieler Spenden sind die Regale aktuell gut gefüllt. „Wir bekamen körbeweise Lebensmittel von Privatpersonen, großzügige Geldspenden, die wir für Einkäufe einsetzen konnten“, berichtet Pilopp. „Unsere Helferinnen haben Spender auf deren Wunsch beim Einkaufen für die Tafel begleitet, weil sie die „richtigen“ Waren kaufen wollten.“

Auch etliche lokale Firmen, Kindergärten, Vereine, Schulen und ein Pfarrzentrum unterstützten die Tafel und damit viele Bedürftige in Vater-stetten. Aktuell haben 189 Personen in Vaterstetten, darunter 89 Kinder und 35 Personen über 65 Jahre die Berechtigung, kostenlos im Tafelladen Lebensmittel, auch Drogerieartikel zu erhalten. Dafür ist ein Tafelausweis nötig, der stets zum Jahreswechsel neu beantragt werden muss. „Naturgemäß steigt die Zahl im Jahresverlauf. Ende 2018 versorgte die Tafel 240 Personen“, konstatiert Pilopp. „Wir erwarten eine weitere Steigerung durch Zuzug und zunehmende Altersarmut.“ Daher wird das aktuell üppige Angebot im Tafelladen nicht allzu lange ausreichen. „Die Bedürftigen sind von den Spenden abhängig“, so Pilopp. ez