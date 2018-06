„Im besten Licht präsentiert“

Bei hochsommerlichen Temperaturen ging der erste „Tag der offenen Ohren“ der Musikschule Vaterstetten über die Bühne.

Vaterstetten – Schon bei der Eröffnung des Festes im Musikschulhaus in der Baldhamer Straße war das interessierte Publikum zahlreich vor Ort.

Der Zornedinger Bürgermeister Pit Mayr war gekommen, um gemeinsam mit Schulleiter Bernd Kölmel den Startschuss für den Musikschultag zu geben.

Zunächst begeisterten die ganz kleinen Schülerinnen und Schüler der Musikschule mit ihrer Lehrkraft Ingrid Köthe das Publikum. „Es ist immer schön zu sehen, wenn Kinder schon früh mit Begeisterung und Freude singen und musizieren“, zeigte sich Bürgermeister Mayr begeistert von den Aktivitäten. Er konnte dann auch die hervorragende Blechbläser-Ensemble Arbeit unter der Leitung von Konstanze Wild miterleben. Den ganzen Tag über gaben sich dann im eigens aufgebauten Zelt Ensembles, der Kinderchor und Bands die Klinke in die Hand und unterhielten das Publikum mit stimmungsvollen, musikalischen Beiträgen. Gleichzeitig konnte man im ganzen Musikschulhaus nach Lust und Laune Instrumente ausprobieren und kennenlernen. Musik zum Anfassen und Begreifen im Wortsinn war wichtiger Teil des Tagesprogramms.

Das Verwaltungsteam stand für Beratungen zur Verfügung und nahm Anmeldungen zum Unterricht und zum Instrumente schnuppern entgegen. „Wir sind sehr glücklich über die große Resonanz und haben viel Interesse über unser Angebot und unsere Arbeit erfahren“, so Schulleiter Bernd Kölmel, der mit seinem Lehrerkollegium und Verwaltungsmitarbeiterinnen den Tag der offenen Ohren minutiös vorbereitet hatte.

Auch der Vorsitzende des Musikschulvereins, Helmut Wörner, war zufrieden mit den gezeigten Leistungen, die die hohe Qualität der Musikschularbeit dokumentierte und freute sich über viel positives Feedback. „Wir sind auf einem guten Weg“, so Bernd Kölmel. „Wir wollen die Musikschule weiter voranbringen auf dem Weg zu einem Dienstleistungsunternehmen für die ganzheitliche musikalische Bildung von Jung und Alt. Es gilt auch eine Lücke in der Entwicklung zwischen Kindes- und Jugendalter noch besser als bisher zu schließen. Nicht zuletzt ist Kölmel stolz auf seine Kolleginnen und Kollegen, denn „alle haben mitgezogen und die Musikschule in bestem Licht präsentiert“. Die Musikschule nimmt nach wie vor Anmeldungen entgegen und freut sich auf Eltern, die ihr Kind zum Unterricht anmelden wollen.

Weitere Infos

Zu erreichen ist die Musikschule telefonisch jeden Wochentag von 8.30 bis 13 Uhr unter (0 81 06) 9 95 49 30.

Wilfried Gillmeister