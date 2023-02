Volkshochschule lädt ein zu einem „Theater im Gespräch“ am 7. März

Von: Jörg Domke

Das Theater am Gärtnerplatz in München © Matthias Balk

Welche Zukunft hat das Theater? Intendant Josef E. Köpplinger spricht darüber in Vaterstetten mit der Wissenschaftlerin Angelika Tasler. Und jeder kann dabei sein.

Vaterstetten - Exklusive Einblicke gewährt Josef E. Köpplinger, Intendant des Staatstheaters am Gärtnerplatz, im Rahmen einer Veranstaltung, zu der die vhs Vaterstetten einlädt. Wie kann eine Bühne wie am Gärtnerplatz heute erfolgreich sein? Welche Stücke ziehen das Publikum an? Und wie sieht die Zukunft unserer Theaterkultur aus angesichts der Herausforderungen von Globalisierung und Digitalisierung?

Vortrag/Interview kann live oder online mitverfolgt werden

Diesen und anderen Fragen stellt sich der international erfolgreiche Regisseur und Intendant in einem Gespräch mit der Musikerin und Musikwissenschaftlerin Dr. Angelika Tasler. Im Anschluss an das Interview, das für Interessierte auch im Netz übertragen wird, bietet sich dem Präsenzpublikum die Gelegenheit zu einer persönlichen Begegnung. Ein musikalisches Live-Erlebnis bietet zu diesem Anlass eine junge Klaviervirtuosin aus der Ukraine, die momentan an der Musikschule Vaterstetten Unterricht erhält. Die Veranstaltung ist eine Kooperation zwischen der vhs und der Musikschule Vaterstetten. Sie findet in Präsenz am Dienstag, 7. März, ab 19.30 Uhr, im Konzertsaal der Volkshochschule statt und wird zeitgleich live im Internet übertragen. Es gibt im Saal maximal 60 Plätze. Karten sind nur im Vorverkauf erhältlich: AP Buch Baldham, Papeterie Baldham und Der Buchladen (Harm) in Vaterstetten. Einlass erfolgt ab 19 Uhr nur mit gültiger Karte, so die Volkshochschule in einer Pressemitteilung.

