Altes Rathaus Parsdorf ist fertig: Tradition trifft Moderne

Teilen

Die Biertische für die Einweihungsfeier stehen bereit. Das Alte Rathaus in Parsdorf präsentiert sich in neuem Glanz. © Rossmann

Das Alte Rathaus in Parsdorf, das künftig auch bezahlbaren Wohnraum bietet, ist jetzt offiziell eingeweiht worden.

Parsdorf – Nach mehrjähriger Vorbereitungs- und Planungszeit sowie intensiver Bauphase sind die Bauarbeiten am „Alten Rathaus“ in Parsdorf abgeschlossen. Jetzt wurde das Gebäude im Rahmen einer feierlichen ökumenischen Weihe gesegnet. In Kürze können dann die neu entstandenen sechs Wohneinheiten, die gemäß dem Kommunalen Wohnförderprogramm KommWFP ausgeschrieben wurden, bezogen werden. Das sagt das Vater-stettener Rathaus.

Leonhard Spitzauer (CSU), Bürgermeister, zeigt sich erfreut: „Das Alte Rathaus in Parsdorf, wie es heute dasteht, ist eine gelungene Kombination aus Tradition und Moderne. Gleichzeitig schaffen wir damit bezahlbaren Wohnraum, den wir in unserer Gemeinde dringend benötigen.“

Fast eine Million Euro Fördergeld gab es für den Um- und Neubau. © Rossmann

Begonnen hat die Geschichte des Alten Rathauses in Parsdorf bereits 1918, als am Südrand von Parsdorf ein Getreidespeicher gebaut wurde. Acht Jahre später wurde er durch ein Wohnhaus ergänzt. Darin waren unter anderem der Parsdorfer Polizeiposten, die Schule, ein Kindergarten, eine Arztpraxis und eben die Gemeindeverwaltung untergebracht, weshalb das Gebäude auch ein halbes Jahrhundert nach deren Umzug nach Vaterstetten immer noch „Altes Rathaus“ genannt wird.

Später waren Teile des Gebäudes wieder als Wohnhaus genutzt, der Zustand war allerdings zunehmend ungeeignet, sodass es sogar Überlegungen gab, das Gebäude ganz abzureißen und an dessen Stelle ein modernes Wohnhaus zu errichten.

Der Abriss wurde schließlich verhindert, da man eine Möglichkeit fand, Fördermittel für die Sanierung des geschichtsträchtigen Gebäudes zu bekommen. Der Gemeinderat hatte im Jahr 2020 zugestimmt, das Haus wieder zu seinen Ursprüngen zurück zu führen und ein Wohngebäude daraus zu machen. Kosten für den Um- und Neubau wurden in Höhe von 2,8 Millionen Euro veranschlagt, davon insgesamt 950 000 Euro durch Fördergelder finanziert.

Ein Blick ins Treppenhaus: Sechs Wohnungen sind im Rahmen der Sanierung entstanden. © Rossmann

Ein bisschen Abriss gab es in der Vergangenheit trotzdem. Der ehemalige Getreidespeicher musste in den 1950er Jahren einem Anbau weichen. Im Rahmen der Sanierung, die vom Architekturbüro Fink+Jocher geplant wurde, wurde der Speicher nun in Analogie des hölzernen Stadels von 1918 wieder neu errichtet, und zwar vollständig in Holzbauweise. Der Neu- und Umbau des alten Rathauses begann im Herbst 2021.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)

Von den im Rahmen der Sanierung entstandenen sechs Wohnungen, erstrecken sich zwei als Dachgeschosswohnungen über die gesamte Gebäudegrundfläche von Alt- und Neubau.

Seit März 2023 sind die sechs Wohneinheiten gemäß dem Kommunalen Wohnförderprogramm KommWFP ausgeschrieben. Sie werden für den Zeitraum von 20 Jahren vorrangig an einkommensschwache Haushalte vermietet. Im Juli können sie bezogen werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie hier.