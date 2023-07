Trotz Konkurrenz: Autoteiler gelassen

Von: Robert Langer

Für den örtlichen Autoteilerverein reservierte Stellplätze auf öffentlichem Flächen, mit Schildern wie hier in Ebersberg, wird es in Vaterstetten künftig nicht mehr geben. © ez

Künftig dürfen in Vaterstetten auch kommerzielle Carsharer auf den Stellplätzen stehen, die bisher der örtliche Autoteilerverein VAT nutzte. Doch die Ehrenamtlichen vertrauen auf ihr Angebot.

Vaterstetten – Künftig dürfen alle Carsharing-Anbieter die für diesen speziellen Service auf öffentlichen Flächen ausgewiesenen Stellplätze in der Gemeinde Vaterstetten nutzen. Dort mit einer Reservierung rein für den Vaterstettener Autoteiler-Verein VAT angebrachte Schilder werden vom Bauhof abmontiert.

VAT: Private Anbieter sind teuer

VAT-Vorstand Klaus Breindl fürchtet durch diese neue Regelung allerdings keine Konkurrenz durch kommerzielle Anbieter. Die Vereine hätten ein sehr gutes Angebot und die privaten Anbieter seinen deutlich teurer. „Die müssen Gewinn machen, wir nicht“, so Breindl

Anfragen an die Gemeinde waren Auslöser

Seit 1. September 2017 gibt es ein bundesweites Carsharinggesetz. Auch eine Stellungnahme für Bayern liegt dem Rathaus Vaterstetten vor. „Wir hatten einige Anfragen von Anbietern“, so Bürgermeister Leonhard Spitzauer (CSU). Das war der Auslöser, sich jetzt mit dem Thema zu beschäftigen.

Zwei Varianten

Grundsätzlich gibt es zwei Varianten. Stellplätze für das gewollte Carsharing als ökologisches Instrument können zum Einen für bestimmte Nutzer ausgewiesen werden. Dazu ist aber ein transparentes Auswahlverfahren notwendig. Diese Ausweisung entspricht einer Sondernutzung. „Das ist im Grundsatz, wie wenn ich einen Kran für einen Baustelle auf einem Parkplatz aufstelle“, sagt Breindl. Direkt vergleichen könne man das jedoch nicht. Schließlich würden durch die Carsharing-Nutzung einig Stellplätze frei, weil, wenn Autos gemeinsam genutzt würden, damit weniger private Fahrzeuge auf Stellplätzen stünden. Ein weiterer Punkt dieser Variante ist, dass die Carsharing-Anbieter für die Stellplätze eine Gebühr zahlen müssen. „Das wären in unserem Fall etwa 10 000 Euro jährlich“, so Breindl. Aus Sicht des Vereins zu viel.

Anbieterneutrale Stellplätze

Es gibt aber noch eine zweite Variante, für die sich jetzt der Gemeinderat Vaterstetten entschieden hat. Die heißt offiziell „stationsungebundene Carsharing-Stellplätze“. Breindl sieht diese Formulierung als verwirrend und spricht lieber von „anbieterneutralen Stellplätzen“. Der Vorteil: Keine zusätzlichen Kosten. Würde aber auch heißen: Andere Carsharing-Anbieter können die Stellplätze ebenfalls nutzen. Für Breindl kein Problem. Er sieht die Vereine mit ihren ehrenamtlichen Aktiven jedem kommerziellen Anbieter überlegen.

Vaterstetten bundesweit an der Spitze

Der Vaterstettener Verein, der älteste seiner Art im Landkreis und seit über 30 Jahren tätig, hat derzeit über 30 Fahrzeuge im Angebot. Damit ist er im Bundesvergleich, bezogen auf die Einwohnerzahl, in der Spitzengruppe. Der Verein hat aktuell rund 660 Mitglieder, neben Einzelpersonen und Familien auch Vereine, Firmen, die Gemeinde und den Landkreis. Eingetragen sind 1500 Fahrberechtigte. Die Statistik weist knapp 1000 Fahrzeugbuchungen im Monat auf, Tendenz steigend.

Verbund im Landkreis als Pluspunkt

Im Landkreis sind inzwischen elf Carsharing-Vereine aktiv mit zusammen rund 80 Fahrzeugen. Diese können auch von allen Mitgliedern der jeweils anderen Vereine je nach Verfügbarkeit gebucht werden, so Breindl. „Ein weiterer Pluspunkt. Wir arbeiten zusammen. Es ist ein Landkreisprojekt.“ Der Vorstand der Vaterstettener Autoteiler sieht der möglichen Konkurrenz gelassen entgegen. Er würde weitere Anbieter sogar begrüßen, weil dadurch die Idee des Autoteilens im Sinne der Ökologie gefördert würde. So sieht dies übrigens auch Norbert Neugebauer von den Ebersberger Autoteilern (EAT). Er ist über die Gesetzeslage informiert, die jetzt in Vaterstetten Grundlage des Beschlusses war. „Das Thema ist bekannt.“ Drüber müsse man sich Gedanken machen. Auch in Ebersberg sind bisher Stellplätze für die EAT-Autoteiler reserviert.

Keine Veränderungen für Nutzer

Für die Nutzer der Autoteiler in Vaterstetten bleibt übrigens nach der Veränderung dennoch alles beim Alten, betont Breindl. „Wir müssen da intern eigentlich nichts ändern.“

