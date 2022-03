Unbekannte legen zwei Brände bei Baldham - 150.000 Euro Schaden

An Bahnlange

Von Armin Rösl

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag bei Baldham zwei Brände gelegt. Die Tatorte befinden sich nahe der Bahngleise, unweit der Sportanlage.

Baldham - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat bei Baldham (unweit der Sportanlage des SC Baldham-Vaterstetten) eine Schaltanlage der Deutschen Bahn gebrannt. Gemeldet wurde das Feuer gegen 3.45 Uhr, berichtet das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt. Als die Feuerwehrkräfte eintrafen, entdeckten sie 20 Meter entfernt einen weiteren Brand am Schaltkasten eines Mobilfunkmastens. Die Schadenshöhe wird auf rund 150.000 Euro geschätzt..

Für die Dauer der Lösch- und ersten Ermittlungsarbeiten wurde der Schienenverkehr unterbrochen. Das Polizeipräsidium schreibt in der Pressemitteilung: „Erste Untersuchungen der Kriminalpolizei erbrachten klare Hinweise darauf, dass beide Brände absichtlich gelegt wurden.“ Die Täter sind bislang unbekannt. Die Kripo Erding bittet um sachdienliche Hinweise, unter Telefon (08122) 9680. Beispielsweise über verdächtige Personen im Bereich der Sport- und der benachbarten Soccergolfanlage.

