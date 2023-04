Unfall auf der A94: Behinderung im Berufsverkehr

Von: Michael Acker

Die Polizei musste die Autobahn A 94 bei Parsdorf zeitweise komplett sperren, weil Betriebsstoffe nach einem Unfall ausgelaufen waren. © Symbolfoto/Carsten Rehder

Ein Sattelzug und zwei Pkw sind auf der A94 bei Parsdorf zusammengestoßen. Die Fahrbahn musste zeitweise komplett gesperrt werden.

Vaterstetten - Am Montag, 3. April, gegen 5 Uhr, kam es auf der A 94 in Fahrtrichtung München, zwischen der Anschlussstelle Parsdorf und dem Autobahnkreuz München-Ost, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und zwei Pkws. Der genaue Unfallhergang steht derzeit noch nicht fest, so die Polizei in einer ersten Mitteilung.

Ein 57-jähriger Mann aus Vaterstetten, einer der Pkw-Fahrer, wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

Auslaufende Betriebsstoffe: Behinderung im Berufsverkehr

Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Aufgrund des Unfallgeschehens wurde die Fahrbahn durch auslaufende Betriebsstoffe verunreinigt, weswegen diese bis 7 Uhr zeitweise vollständig gesperrt werden musste. Hierdurch wurde der beginnende Berufsverkehr stark beeinträchtigt. Mehrere umliegende Feuerwehren aus dem Landkreis Ebersberg, sowie die Autobahnmeisterei Hohenbrunn waren zur Fahrbahnreinigung und Absicherung vor Ort.

