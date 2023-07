Brandstiftung drei Tage hintereinander: Unverbesserliche Klo-Zündler am Gymnasium Vaterstetten

Von: Josef Ametsbichler

Brennendes Klopapier und Papiertücher riefen an drei Tagen hintereinander am Gymnasium Vaterstetten Feuerwehr und Polizei auf den Plan. © Gottfried Czepluch / IMAGO

Zum dritten Mal in einer Woche kommt es zu einem Feuerwehreinsatz am Gymnasium Vaterstetten. Jedes Mal, weil auf dem Klo gezündelt wurde.

Vaterstetten - Es ist der dritte Einsatz binnen drei Tagen: Gestern, Donnerstag, kam es wieder zu einem Feuerwehreinsatz im Humboldt-Gymnasium Vaterstetten. Einsatzgrund war das Auslösen der Brandmeldeanlage, berichtet die zuständige Polizeiinspektion Poing.

Gymnasium Vaterstetten: Papier im Toiletten-Mülleimer angezündet

Vor Ort konnte demnach schnell die Ursache festgestellt werden: brennende Papiertücher in einem Mülleimer einer Toilette. Der Brand konnte dabei sogar noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte durch den Hausmeister gelöscht werden, sodass ein größerer Schaden durch das rasche Handeln unterbunden wurde.

Bisher unbekannte Zündler versuchen es in mehreren Toiletten gleichzeitig

Auch wurde vermutlich zeitglich versucht, weitere Papiertücher, ebenfalls in einem Mülleimer, in einer anderen Toilette in Brand zu setzten, was aus bisher unbekannten Gründen nicht gelang. Es entstand lediglich Schaden durch die Rußentwicklung. Die Schule wurde kurzzeitig evakuiert. Ein Schaden am Gebäude entstand dabei nicht.

Drei Brandlegungen an drei Tagen hintereinander: Polizei sucht Zeugen

Was Polizei, Feuerwehr und Schule besonders verärgert: Es ist bereits der dritte entsprechende Einsatz binnen drei Tagen. Bereits am Dienstag, den 11. Juli und am Mittwoch, den 12. Juli, war es demnach zu ähnlichen Vorfällen gekommen. Am Dienstag hatte die Polizei vier gleichzeitig betroffene Schülertoiletten gemeldet. Die Ermittlungen, auch hierzu wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung, dauern laut den Beamten an.

Weil es sich hier nicht um einen Kinderstreich, sondern eine Straftat handelt, die gefährliche Folgen haben kann, wollen die Ermittler wissen, wer‘s war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Poing unter der Telefonnummer 08121/9917-0 entgegen.

