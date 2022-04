Vandalen zerstören Zaun an Vaterstettener Eisenbahn-Gedenkstätte

Unbekannte haben den Zaun an der Gedenkstätte zerstört.

Sachbeschädigung

Von Armin Rösl schließen

Im Februar wurde der Schaukasten zerstört, jetzt der Zaun: Erneut haben Vandalen auf der Gedenkstätte der Eisenbahnfreunde Vaterstetten gewütet.

Vaterstetten - Zum zweiten Mal in diesem Jahr (nach Februar) haben bislang unbekannte Vandalen auf dem Gelände des Gedenk-Eisenbahnwaggons des Vereins Eisenbahnfreunde Vaterstetten gewütet. Wie der Vorsitzende Ernst Stegmeier mitteilt, wurde der Zaun zerstört. „Die Eisenbahnfreunde fragen sich, warum hier die Arbeit von vielen Jugendlichen und ehrenamtlich tätigen Personen zerstört wird. Dem Verein entstehen zur Instandsetzung erhebliche Kosten“, schreibt Stegmeier in einer Pressemitteilung.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei den Eisenbahnfreunden zu melden, per E-Mail an: info@eisenbahnfreunde-vaterstetten.de. Hinweise werden vertraulich und anonym behandelt, so Stegmeier. Der Gedenkwaggon ist laut dem Vorsitzenden videoüberwacht, die Aufnahmen würden jetzt ausgewertet.

Der aus dem Jahr 1954 stammende Waggon steht auf einem Feld zwischen Vaterstetten und Baldham-Dorf, auf einer ehemaligen Eisenbahntrasse. Diese Strecke wurde im Zweiten Weltkrieg von holländischen Zwangsarbeitern zwischen Zorneding und Feldkirchen gebaut.