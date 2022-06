14-Jähriger ruft Polizei aus ganzer Region auf den Plan - weil er kleinen Bruder (12) beeindrucken will

Von: Josef Ametsbichler

Bitter bereuen dürfte ein Teenager die Geschichte, die er seinem kleinen Bruder auftischen wollte. Er löste damit bei Vaterstetten (Kreis Ebersberg) einen Polizei-Großeinsatz aus.

Vaterstetten/Parsdorf - Zwei Menschen am Straßenrand stoppen hilfesuchend ein Polizeiauto: Ein 14-Jähriger und sein Vater aus dem Raum Vaterstetten. Der Vater schilderte den Beamten, dass sein Sohn ihm gegenüber angegeben habe, dass er vor dreißig Minuten in Parsdorf von drei unbekannten Tätern zunächst mit Brandsätzen beworfen wurde und diese ihm anschließend sein mitgeführtes Fahrrad entreißen wollten. So beginnt am späten Mittwochnachmittag bei Parsdorf ein Polizei-Großeinsatz.

Raubversuch und Brandsätze bei Vaterstetten? - Acht Streifen und die Kripo rücken an

Aufgrund der Angaben der beiden verlegten insgesamt acht Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Poing und der umliegenden Dienststellen in den Bereich Parsdorf, um dort nach den drei vermeintlichen Tätern Ausschau zu halten. Das berichtet die Polizei im Nachgang. Zudem wurde die Kriminalpolizeiinspektion Erding verständigt, die mit einer Besatzung des Kriminaldauerdienstes ebenfalls zum Tatort ausrückte, um wegen des im Raum stehenden Raubes zu ermitteln.

Widersprüche verdichten sich: Tat nur vorgetäuscht

Dann die Wende: „Im Laufe des Einsatzgeschehens verdichteten sich aufgrund der Spurenlage und widersprüchlicher Angaben des 14-jährigen die Hinweise darauf, dass der Tatablauf durch diesen nur vorgetäuscht wurde“, schreibt die Poinger Inspektion in ihrem Nachbericht.

Bei einer Vernehmung durch Beamte der Kriminalpolizei Erding gestand der Bub schließlich, den angeblichen Raub nur erfunden zu haben. Ursprünglich habe er mit dieser Geschichte laut Polizei lediglich seinem 12-jährigen Bruder imponieren wollen, welche Auswirkungen seine Schilderungen haben, sei ihm nicht bewusst gewesen.

Anzeige kann noch teuer werden

Der Bub sieht sich nun mit einer Anzeige wegen des Vortäuschens eines Raubes konfrontiert. Zudem wird in solchen Fällen durch das Polizeipräsidium geprüft, inwiefern ihm die durch den Einsatz entstandenen Kosten auferlegt werden können.

