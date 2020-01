Kurioser Unfall auf A99: Sattelzug verliert Auflieger während der Fahrt - Fahrer bemerkte nichts

Bei einem kuriosen Unfall auf der A99 bei Vaterstetten hat ein Sattelzug während der Fahrt seinen Auflieger verloren. Der Fahrer gab an, nichts Ungewöhnliches bemerkt zu haben.

Vaterstetten - Auf der Autobahn A99 Richtung Nürnberg ist es bei Vaterstetten (Lkr. Ebersberg) zu einem kuriosen Unfall gekommen.

Am Donnerstagnachmittag (16. Januar 2020) gegen 15.30 Uhr war ein Sattelzug aus Italien gerade dabei, die Rastanlage Vaterstetten Ist wieder zu verlassen. Der bis unters Dach mit Kopfsalat beladene Schwertransporter fuhr beim Auffahren auf die Autobahn in eine Kurve. Dabei löste sich plötzlich der tonnenschwere Kühlauflieger des Lkw, in dem der Salat gelagert war.

Unfall auf A99 bei Vaterstetten: Lkw verliert Auflieger während der Fahrt

Der Auflieger schlug auf der Autobahn auf, rutschte geradeaus weiter und durchbrach schließlich die Leitplanke. Nach einigen weiteren Metern blieb er schließlich im Grünstreifen zwischen Autobahn und Auffahrtsspur stecken.

Unfall mit einem Lkw-Auflieger auf der A99 bei Vaterstetten. © Gaulke

Gegen 16.30 Uhr konnte mit der Bergung des Aufliegers begonnen werden. Die Rastanlage Vaterstetten Ost blieb zwei Stunden komplett gesperrt. Die Autobahnmeisterei sicherte die Umgebung ab.

Nach Lkw-Unfall mit verlorenem Auflieger: Fahrer bemerkte nichts Ungewöhnliches

Der Fahrer des italienischen Lkw gab an, vor und während seiner Pause keine Auffälligkeiten am Gespann wahrgenommen zu haben. Ein Beamter der Autobahnpolizei Hohenbrunn teilte am Freitag mit, man gehe derzeit von einem technischen Defekt aus. Den Fahrer trifft somit keine Schuld.

Durch die geringe Geschwindigkeit des Lkw zum Unfallzeitpunkt, hielt der Schaden sich in Grenzen. Der Auflieger konnte geborgen werden. Weder er noch die darin gelagerte Fracht nahmen großen Schaden.

Weitaus schlimmer endete im Juli vergangenen Jahres ein Lkw-Unfall auf der A99 in der Nähe von Aschheim bei München. Der Fahrer raste mit seinem Gespann in einen Fahrbahnteiler. Trotz schneller Hilfe verstarb der Fahrer noch am Unfallort.

