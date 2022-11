Rauch über Mehrfamilienhaus: Schornstein löst Großeinsatz aus

Von: Raffael Scherer

Wegen Rauches bei einer Mehrfamilienwohnung rückte das volle Feuerwehraufgebot aus. © Uli Deck/ dpa

Wegen einer defekten Pellet-Heizung rückten in Vaterstetten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus - und konnten schnell Entwarnung geben.

Vaterstetten - Wegen Rauches über einem Mehrfamilienhaus in Vaterstetten, Am Brunnen, kam es vergangenen Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr zu einem Großeinsatz. Wie die Poinger Polizei am Montag mitteilte, kamen wegen der Meldung, dass es aus einer Wohnung qualme, gleich 22 Einsatzkräfte der Feuerwehr Vaterstetten, sowie zwei Kreisbrandinspektoren zum Einsatzort. Zudem waren auch gleich drei Rettungswägen und ein Notarzt sowie zwei Streifen der Polizeiinspektion Poing vor Ort.

Rauch aus Schornstein statt Wohnung

Nach kurzer Absuche durch die Feuerwehr konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden: Der Rauch kam aus keiner der Wohnungen, sondern durch den Schornstein. Grund für die Rauchentwicklung war laut Polizei ein technischer Defekt der Pellet-Heizung des Hauses. Im Anschluss an die Untersuchungen durften die Bewohner wieder zurück in ihr Heim.

