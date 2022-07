Überfall auf Tankstelle: Verdächtiger bereits in Haft

Von: Raffael Scherer

Zwei Männer aus München und Vaterstetten werden verdächtigt, dass sie eine Tankstelle in Vaterstetten ausrauben wollten (Symbolfoto). © Friso Gentsch/dpa

Zwei Männer hatten Dienstagnacht versucht die Aral-Tankstelle in Vaterstetten auszurauben. Doch ein Mitarbeiter stellte sich ihnen entgegen.

Vaterstetten - Mit einem Messer machten sich zwei Männer Dienstagnacht auf, um die Aral-Tankstelle in Vaterstetten zu überfallen. Laut Polizeipräsidium Oberbayern Nord handelte es sich bei den Tatverdächtigen um einen 21- und einen 23-Jährigen aus München und Vaterstetten. Die beiden stürmten gegen 4.15 Uhr herein und bedrohten den Mitarbeiter der Tankstelle in der Wasserburger Landstraße. Der Angestellte wehrte sich gegen die Angreifer und schlug einem der beiden ins Gesicht. Das brachte die Täter zum umdenken, sodass sie - ohne Beute - das Weite suchten.

Die beiden Tatverdächtigen konnten im Rahmen der polizeilichen Fahndung kurze Zeit später festgenommen werden. Laut Polizei wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II hin der 23-Jährige am Mittwochvormittag einem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Kriminalpolizeiinspektion Erding hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

