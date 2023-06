Vaterstetten: Auto zerkratzt, Spiegel abgetreten

Von: Robert Langer

Die Polizei Poing sucht nach Tätern von Sacbeschädigung an Autos im Gemeindegebiet Vaterstetten. © Symbolbild/Rene Ruprecht/Dpa

Bisher unbekannte Täter beschädigten im Gemeindegebiet Vaterstetten zwei Autos. In einem Fall wurde ein Spiegel abgetreten, in einem anderen Fall eine Fahrzeugseite verkratzt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Von einem möglichen Täter gibt es eine Beschreibung.

Vaterstetten/Baldham/Parsdorf - Wie die Polizei Poing meldet, wurde im Zeitraum von Freitag, 16. Juni, 22 Uhr, und Samstag, 17. Juni, 11.20 Uhr, in Baldham ein Pkw beschädigt. Das Auto war in der Johann-Strauß-Straße abgestellt. Als die Geschädigte laut Polizei wieder zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie fest, dass der rechte Außenspiegel abgetreten beziehungsweise abgeschlagen worden war. Der Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Poing unter der Telefonnummer (0 81 21) 9 91 70 zu melden.

Am Samstag, 17. Juni, wurde zwischen 14.45 Uhr und 15 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Parsdorf, Am Lerchenfeld 3, ein Pkw beschädigt. Hierbei zerkratzte der bislang unbekannte Täter die linke Fahrzeugseite eines roten BMW. Der Sachschaden wird auf rund 750 Euro geschätzt. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 50 Jahre alt, glatzköpfig und kräftig gebaut. Auch zu diesem Vorfall werden Zeugen gesucht. (Polizeiinspektion Poing, Telefon (0 81 21) 9 91 70.)

