Roller gegen Auto: Straße nach Unfall bei Baldham gesperrt

Bei Baldham kam es nach einem Unfall zu starken Verkehrseinschränkungen (Symbolbild). © Archiv

Weil ein VW-Fahrer einen Motorroller übersah, kam es am Mittwochnachmittag zu einer Kollision. Für über zwei Stunden herrschte Stau.

Vaterstetten – Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 16.15 Uhr bei Baldham ist es zu starken Verkehrsbehinderungen gekommen. Das teilte die Poinger Polizei erst am Donnerstag mit.

Ein 61-jähriger Poinger war mit seinem Motorroller auf der Kreisstraße EBE 4 von Weißenfeld kommend in Richtung Wolfesing unterwegs. An der Einmündung Parsdorfer Weg bog zur gleichen Zeit ein 79-jähriger Baldhamer mit seinem VW nach links auf die Kreisstraße in Richtung Weißenfeld ein.

Rettungshubschrauber am Unfallort

Dabei übersah der 79-jährige Baldhamer den von links kommenden Rollerfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 61-Jährige kollidierte mit der hinteren Fahrerseite des VW und stürzte. Er wurde vor Ort durch Ersthelfer und den Rettungsdienst versorgt und zur Abklärung mit dem Rettungshubschrauber in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der Motorrollerfahrer nur leicht verletzt. Am Roller entstand Totalschaden. An dem nicht mehr fahrbereiten Pkw des Unfallverursachers Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.

Bei dem Zusammenstoß liefen Motoröl und Treibstoff aus, weshalb Feuerwehrkräfte die Fahrbahn reinigen mussten. Beide Kraftfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Kreisstraße musste für rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden, was zu Stau führte.

