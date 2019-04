Glasfaser kommt nach Vaterstetten

Es sind noch Fragen offen, aber ein erster Schritt beim Thema Glasfaser ist getan. Der Gemeinderat Vaterstetten votierte für einen Vertrag mit der Firma Ropa.

Vaterstetten– Die Vereinbarung orientiere sich im Wesentlich an Musterverträgen, so Kämmerer Markus Porombka in der Sitzung. „Das Thema nimmt Fahrt auf.“ Vor fast zwölf Monaten hatte sich die Firma im Gemeinderat präsentiert.

Finanzierung ist sichergestellt

„Seitdem ist viel passiert“, so der Kämmerer. Die Projektfinanzierung wurde sichergestellt, eine Projekt- und Zeitplanung wurden erstellt. Der Gestattungsvertrag ist nun die rechtliche Voraussetzung für den Beginn des Glasfaserausbaus in der Gemeinde Vaterstetten. Die Firma Ropa habe eine flächendeckende, eigenwirtschaftlich Erschließung des Gemeindegebiets, vorrangig die Ortsteile Baldham und Vaterstetten, mit Glasfaser sowie die Gründung einer Projektgesellschaft vor Ort angekündigt.

Gemeinde kann sich an Gesellschaft beteiligen

In punkto Projektgesellschaft besteht laut Rathaus die Möglichkeit für die Gemeinde Vaterstetten, sich bis zu 26 Prozent zu beteiligen. Es gehe um ein Mitspracherecht der Kommune, heißt es von der Firma Ropa. Und: „Es bringt ja nur was, wenn beide Seiten glücklich sind.“

Ansprechpartner der Firma für Vaterstetten wird Daniel Röcker sein. Er stellte in der Sitzung auch den Zeitplan vor. Das Konzept soll in der Bürgerversammlung am Montag, 8. April, im Lichthof des Rathauses vorgestellt werden. Beginn der Bürgerversammlung ist um 19.30 Uhr. Weitere Informationsveranstaltungen sind geplant.

Vorvermarktung läuft an

Damit läuft auch eine Vorvermarktungsphase an. Dabei soll ermittelt werden, wie viele Anschließer es geben könnte. Wenn eine bestimmte Quote erreicht ist, fällt die Entscheidung zum Bau. Wie hoch diese Quote sein wird, ist noch unklar. Die Feinplanung könnte dann im Oktober starten, der Spatenstich für das Projekt wär im April 2020. Im Juli 2020 könnte der erste Kunde online gehen.

Laut Porombka wurde bereits ein Ladenlokal am Winkelbau gegenüber des Rathauses angemietet, auch als Anlaufstelle für Interessierte. Herbert Uhl (Freie Wähler) wollte wissen, was eine Beteiligung die Gemeinde kosten könnte. Darauf konnte Poromka keine Antwort geben. Man müsse das zunächst prüfen und bewerten sowie mit der Kommunalaufsicht sprechen, erklärte der Kämmerer.

