Ein Haus mit einer langen Geschichte

„Das ist ein Haus mit langer Geschichte, viele Generationen von Schulkindern sind hier ein- und ausgegangen“, sinnierte Vaterstettens zweiter Bürgermeister Martin Wagner.

Vaterstetten – Die Zeit, als in dem Gebäude an der Gluckstraße eine Grundschule untergebracht war, ist nun zwar vorbei, seit der Schulneubau am Hans-Luft-Weg in Betrieb genommen wurde. Jedoch wird das fröhliche Kinderlachen in der Gluckstraße auch in den kommenden Jahren hoffentlich nicht verstummen, denn das Haus dient seit September als Kindertagesstätte und wurde nun offiziell eingeweiht.

12 Krippenplätze, 50 Kindergartenplätze und ein Hort

Unter der Trägerschaft der Kinderland plus gGmbH konnten hier 12 Krippenplätze, 50 Kindergartenplätze und ein Hort eingerichtet werden, der derzeit aus einer Gruppe besteht, aber auf bis zu drei Gruppen erweitert werden kann.

„Es ist das erste Mal, dass wir eine Einrichtung in einer ehemaligen Schule betreiben“, erläuterte Kinderland-Geschäftsführerin Maria Boge-Diecker. „Das bedeutet für uns: viele große Räume und ein toller weitläufiger Garten. Ich befürchte, unsere Erzieherinnen werden bald Kilometergeld beantragen.“

Umbau während des laufenden Schulbetriebs

In den Osterferien war mit dem Umbau begonnen worden, noch während des laufenden Schulbetriebs. Anfang September konnte das Kinderland aus dem Parsdorfer Birkenweg nach Baldham umziehen und zugleich erweitert werden, auch wenn das neue Zuhause anfangs noch etwas Baustellencharakter hatte: „Dieses Schulgebäude ist wie eine Wundertüte mit vielen Überraschungen“, meinte Boge-Dieker augenzwinkernd und dankte der Gemeinde Vaterstetten für die offene und konstruktive Zusammenarbeit.

Wagner betonte, dass es sich bei dem Kinderland in der Gluckstraße um ein Provisorium für die nächsten Jahre handle, um dem hohen Bedarf an Betreuungsplätzen gerecht zu werden.

Dank an den Träger für Risikobereitschaft

Auf lange Sicht soll ein neues Kinderhaus gebaut und das Gebäude an der Gluckstraße abgerissen werden. Wagner dankte dem Träger, dass er sich auf dieses Risiko eingelassen habe. Seinen Dank richtete er auch an Verwaltung und Planer, die gleichzeitig den Neubau der Grund- und Mittelschule und den Umbau der ehemaligen Grundschule begleiten mussten: „Das war nicht immer einfach.“

Inzwischen hat sich vieles eingespielt und so konnte die neue Kindertagesstätte nun offiziell eingeweiht werden. Der Elternbeirat hatte sich um die liebevolle Dekoration, ein reichhaltiges Buffet und eine gut bestückte Tombola gekümmert.

Den kirchlichen Segen gab es vom evangelischen Pfarrer Gereon Sedlmayr und dem katholischen Diakon Helmut Wetzel. Sedlmayr betonte: „Die Kindheit erscheint anfangs unermesslich lange und ist doch so schnell vorbei. Eine solche Unbefangenheit und Lernfähigkeit haben wir als Erwachsene nicht mehr, deshalb ist es so wichtig, die Kindheit in guter Weise zu gestalten.“

VON SUSANNE EDELMANN

