Aggressiver Radler verpasst 15-Jährigem eine Ohrfeige

Fast wäre es zu einem Zusammenstoß gekommen. Deswegen handelte sich ein 15-Jähriger in Vaterstetten eine Watschn ein. Jetzt sucht die Polizei den Täter.

Vaterstetten - So hat sich der Vorfall abgespielt: Am Dienstag, 9. Juli, kam es gegen 13.15 Uhr in der Michael-Berger-Straße / Fasanenstraße in Vaterstetten zu einem Beinaheunfall zwischen einem Mann und einem 15-jährigen, beide auf ihren Fahrrädern.

Wuchtiger Schlag mit der flachen Hand

Im Anschluss stieg der Mann von seinem Fahrrad ab und gab dem 15-jährigen einen wuchtigen Schlag mit der flachen Hand in das Gesicht des Jungen, sodass dieser mit seinem Fahrrad umfiel.

Bub erlitt Schädelprellung

Dann ergriff der Täter die Flucht über die Tulpenstraße. Der Jugendliche erlitt eine Schädelprellung.

Zeugin beobachtete Vorfall

Der Vorfall konnte von einer unbeteiligten Zeugin aus der Nachbarschaft beobachtet werden und es ergab sich folgende Personenbeschreibung des Täters: Männlich, mindestens 50 Jahre, 180 cm - 190 cm, graue/ volle, kurze Haare, schlanke und fitte Erscheinung, hellblaues oder rotes T-Shirt, eventuell kariert, dunkle Hose, vermutlich Jeans. Zu dem Fahrrad ist nichts bekannt, lediglich, dass ein Bügelschloss mitgeführt wurde.

Wer Hinweise zu diesem Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich unter 08121/9917-0 an die Polizeiinspektion Poing zu wenden.

