„Merce Mausi!“ - Unbekannter tritt im Vorbeigehen Mann zu Boden und schlägt ihm ins Gesicht

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Gewalt (Symbolbild) © imago stock&people

In einem spontanen Fall von Körperverletzung ermittelt die Polizei Poing - ausgelöst von einem offenbar neckischen Zuruf in Vaterstetten (Kreis Ebersberg).

Vaterstetten - Bei einer scheinbar harmlosen Begegnung am Volksfestplatz in Vaterstetten hat ein unbekannter Mann einen 19-Jährigen zu Boden getreten und ihm zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Das berichtet die Polizei Poing.

„Merce Mausi!“ - Unbekannter fühlte sich offenbar provoziert

Demnach ging der 19-Jährige mit seinen Freunden auf dem Fußgängerweg in der Johann-Sebastian-Bach-Straße Richtung Baldhamer Straße. Eine unbekannte Person kam der Gruppe dabei entgegen und wich einen Schritt zurück. Der 19-jährige bedankte sich bei dem Ausweichenden im Vorbeigehen mit den Worten „Merce Mausi!“, so die Ermittler. Daraufhin habe der Unbekannte dem 19-Jährigen von hinten in den Lendenbereich getreten.

Eilfahndung der Polizei erfolglos

Der junge Mann ging zu Boden, worauf der Angreifer ihm zweimal mit der Faust ins Gesicht schlug, berichten die Beamten weiter. Das Opfer wurde verletzt ins Krankenhaus Ebersberg verbracht. Trotz einer einstündigen Nahbereichsfahndung konnte der Täter durch die eingesetzten Polizeistreifen nicht gefunden werden.

Beamte suchen Zeugen und veröffentlichen Täterbeschreibung

Nun suchen die Beamten Zeugen: Bei dem Täter soll es sich um eine ca. 180 cm große, männliche - vermutlich osteuropäische - Person handeln. Das Alter wird auf 25 bis 30 Jahre geschätzt. Zum Tatzeitpunkt trug die Person ein graues T-Shirt und eine dunkle (Jogging-) Hose.Der Gesuchte habe „extrem kurze, dunkelblonde Haare“.



Hinweise zu dem Vorgang und auf den Täter nimmt die Polizeidienststelle Poing unter Tel: 08121 9917-0 entgegen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.