Dienstausweis der Bayerischen Polizei

Nach Schockanruf: Frau übergibt Goldbarren an Betrüger

Von: Michael Acker

Goldpreis: Anstieg auf knapp 1800 US-Dollar © Arne Dedert/dpa

Eine über 80 Jahre alte Frau aus Vaterstetten ist Trickbetrügern zum Opfer gefallen. Sie übergab ihnen Goldbarren von hohem Wert, berichtet die Polizei.

Vaterstetten - Durch eine als „Schockanruf“ bekannte Masche wurde am vergangenen Dienstag, 15. März, eine Seniorin aus Vaterstetten Opfer von Betrügern., teilte die Polizei mit. Unbekannten hatten die über 80 Jahre alte Frau am späteren Abend angerufen und ihr durch geschickte Gesprächsführung glaubhaft gemacht, dass ihr Sohn in einen Unfall verwickelt gewesen sei. Nur durch die Beschaffung eines teuren Medikamentes, welches extra aus den USA geliefert werden müsse, könne er gerettet werden.

Die so unter Druck gesetzte Seniorin holte daraufhin Goldbarren und Schmuck im Wert eines sechsstelligen Euro-Betrages aus ihrem Bankschließfach und übergab sie an einen der Täter. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen.

Tipps der Kriminalpolizei – So können Sie sich schützen!

Wie Auswertungen zeigen, haben es die Täter zumeist auf Personen ab einem Alter von 50 Jahren abgesehen. Dabei spielt es keine Rolle ob diese in einer oder ländlichen Regionen wohnhaft sind. So können Sie sich und Ihre Angehörigen vor den Maschen der Betrüger schützen:

Seien Sie misstrauisch bei derartigen Anrufen!

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Notrufnummer 110 an!

Beenden sie im Zweifelsfall das Gespräch schnellstmöglich, ohne persönliche Daten bzw. Informationen über vorhandene Wertgegenstände oder Bargeld preiszugeben!

Gehen Sie nicht auf Forderungen zur Überweisung oder Übergabe von Geldbeträgen ein!

Die echte Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei unter einer dem Telefonbuch entnommenen Telefonnummer an, in eiligen Fällen auch unter der Notrufnummer 110 – benutzen sie dabei aber nicht die Rückruftaste, sonst landen Sie möglicherweise wieder bei den Betrügern!

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung!

Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit: Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis!

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen!

Sprechen Sie auch mit ihren Angehörigen über das Phänomen und warnen Sie sie vor dem Vorgehen der Täter!

Prüfen Sie, ob ein Eintrag Ihrer Telefonnummer in öffentlichen Verzeichnissen wirklich notwendig ist!

Dienstausweis der Bayerischen Polizei

Die Bayerische Polizei wurde 2021 mit neuen, hochmodernen und besonders fälschungssicheren Dienstausweisen ausgestattet. Durch das unverwechselbare Design und einfach zu erkennende Sicherheitsmerkmale können sich alle Bürgerinnen und Bürger schnell selbst von dessen Echtheit überzeugen.

