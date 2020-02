Nach Wahl-Skandal: AfD will Vaterstettener aus der Partei werfen

Die AfD wird gegen Manfred Schmidt aus Vaterstetten ein Parteiausschlussverfahren einleiten. Hintergrund ist der Skandal bei der Listenaufstellung.

Vaterstetten - Der AfD-Bezirkschef von Oberbayern und kommissarische Vorsitzende des Kreisverbands Ebersberg, Wolfgang Wiehle, kündigte den drastischen Schritt am Sonntag, 9. Februar, an.

AfD entschuldigt sich

Schmidt habe bei der Anwerbung von Listenkandidaten für den Gemeinderat Vaterstetten und den Kreistag Ebersberg „offenkundig auch unlautere Überrumpelungs-Methoden angewendet, wofür wir uns bei den Betroffenen ausdrücklich entschuldigen“, betonte Wiehle.

Partei empfiehlt Streichung des Namens

+ Manfred Schmidt, AfD-Gemeinderat. © AFD Es dürfe keine Anwerbung von Kandidaten geben, die sich nicht über den genauen Zweck und die Folgen ihrer Unterschrift im Klaren sind. Da Schmidt selbst zur Kommunalwahl antritt, weist die AfD darauf hin, dass AfD-Wähler seinen Namen auf dem Wahlzettel durchstreichen können, um ihm persönlich die Stimme zu verweigern. Wegen des Fristablaufs könnten jetzt weder er, noch die unfreiwillig Kandidierenden wieder von der Liste genommen werden.

Die AfD distanziere sich vollumfänglich von Schmidt. Falls er dennoch am 15. März ein Mandat erringen sollte, werde es keine Zusammenarbeit mit ihm geben und er würde auf keinen Fall in eine AfD-Fraktion aufgenommen“, stellte Wiehle klar, der auch Bundestagsabgeordneter ist und OB-Kandidat in München. Am besten wäre es, wenn Schmidt von sich aus die Wahl nicht annehmen würde. Dazu sei er bereits aufgefordert worden.

Nach dem Bericht unserer Zeitung und von merkur.de, wonach drei Senioren ohne ihren ausdrücklichen Willen auf die AfD-Liste für die Gemeinderats- und Kreistagswahl geraten seien, habe man Schmidt sofort zur Stellungnahme aufgefordert.

Imageschaden für die Partei

„Leider hat er die von ihm bestrittenen Vorwürfe nicht nachvollziehbar, glaubwürdig und vollständig entkräften können“, sagte Wiehle und sieht „durch den Vorgang und die Negativschlagzeilen einen beträchtlichen Imageschaden für die Partei, den Schmidt allein zu verantworten hat“.